Bolt utelukker comeback

Superstjernen Usain Bolt bekrefter at døren er lukket for et comeback på friidrettsbanen.

På en pressekonferanse under Commonwealth Games fikk jamaicaneren spørsmål om et eventuelt comeback til Tokyo-OL i 2020.

– Hvis jeg sier at du er tilbake i Tokyo om to år. Tar jeg feil da, eller har jeg rett, spurte en journalist.

– Da tar du veldig feil, repliserte 31 år gamle Bolt.

Jamaicaneren fikk også spørsmål om sin verdensrekord (9,58) på 100 meter.

– Tror du den blir slått?

– Jeg håper den ikke blir slått med det første.

Bolt innrømmer at han ofte tenker tilbake på det han har oppnådd på friidrettsbanen. Han kan blant annet vise til åtte OL-gull og elleve VM-gull.

– Jeg er veldig glad for at jeg har klart å inspirere folk, sier 31-åringen.

(©NTB)