Bolton Wanderers kan legges ned i løpet av to uker

Økonomisk rot kan ende i katastrofe for fotballklubben Bolton Wanderers.

BBC skriver at den kriserammede League One-klubben risikerer å bli kastet ut av det engelske ligasystemet.

Det skjer dersom de ikke har skaffet seg nye eiere, eller kommet opp med gode grunner for en utsettelse innen tirsdag klokken 18 norsk tid.

Klubben spilte sist i Premier League i 2012, og har siden spilt på engelsk fotballs andre og tredje høyeste nivå.

Avvikling kan starte denne uken

Grunnet den økonomiske krisen startet Bolton sesongen med elleve minuspoeng. De ligger ett poeng over Bury, som startet med tolv minuspoeng.

I forrige uke sa manager Phil Parkinson opp jobben sin, etter å ha gått på fire strake tap, med en tropp bestående av junior,- og B-lagsspillere.

FIKK NOK: Manager Phil Parkinson trakk seg som manager for Bolton i forrige uke, etter fire strake tap. Troppen Parkinson rådde over bestod utelukkende av junior,- og B-lagsspillere, grunnet klubbens økonomiske problemer. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

De siste samtalene om et mulig oppkjøp av klubben brøt sammen lørdag, og situasjonen virker å være fastlåst.

- Hvis ingen av partene endrer sine standpunkt, vil arbeidet med å legge og til slutt avvikle Bolton Wanderers starte denne uken, sier klubbens talsmann Paul Appleton.

Da vil klubben motta et skriftlig varsel som sier at de blir fratatt plassen sin i det engelske ligasystemet om 14 dager.

UNG SISTESKANSE: 17 år gamle Matthew Alexander har voktet buret for Bolton denne sesongen. Så langt har han sluppet inn tolv mål på fire kamper. Foto: Dave Howarth (Pa Photos)





- Knusende for et helt samfunn

Bolton er blant de opprinnelige tolv klubbene som var med å stifte den første engelske ligaen, og har eksistert i 145 år.

- Dette vil til slutt lede til avvikling av klubben, og at den blir kastet ut av EFL. Dermed er det uunngåelig at 150 mennesker mister jobben, og det være knusende for et helt samfunn, som setter sitt håp og sine forventninger til klubben, sier Appleton.

Den engelske ligaforeningen (EFL) ser også på situasjonen i den historiske klubben med stor bekymring.

- Det som virkelig er skuffende i denne situasjonen er at det på lørdag morgen virket som at alle partene hadde signert og at avtalen skulle gjennomføres søndag morgen, sier styreleder Debbie Jevans og fortsetter:

- Så skjedde det noe. Noen ville ikke signere, og så ble saken utsatt igjen. Dette er utrolig frustrende, og har pågått i månedsvis.