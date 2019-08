Bolton Wanderers unngår utkastelse fra ligasystemet etter oppkjøp

I motsetning til Bury FC klarte Bolton Wanderers å finne en ny eier. Oppkjøpet gjør at den tidligere Premier League-klubben får bli i det engelske ligasystemet.

Det bekrefter klubben i en pressemelding onsdag kveld. Hvittrøyene har blitt kjøpt opp av selskapet Football Ventures.

Samtidig opplyser Den engelske fotballigaen (EFL) at Bolton ikke lenger risikerer å bli fratatt sin plass i ligasystemet.

Klubben rykket ned fra Premier League i 2012 og har siden slitt tungt økonomisk. I desember 2015 ble klubben begjært konkurs.

Nyheten om Bolton-overtakelsen kommer mindre enn ett døgn etter at Bury ble fratatt sin plass i EFL. Den ærverdige Manchester-klubben klarte ikke å finne ny eier og heller ikke oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Bolton er på nivå tre i engelsk fotball (League One). Det samme var Bury som nå er kastet ut. Det betyr at årets League One skal fullføres med kun 23 lag og at antall nedrykksplasser blir redusert fra fire til tre.

Verken Bury eller Bolton klarte å overholde fristen om å finne ny eier innen tirsdag ettermiddag. Bolton var derimot såpass godt i gang med forhandlingene at de fikk utvidet fristen med to uker.

Daniel Braaten spilte 14 kamper for Bolton i 2007/08-sesongen. Seks av dem var i Premier League.

(©NTB)