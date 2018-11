Usain Bolts fotballdrøm i Australia er over etter at kontraktsforhandlingene med Central Coast Mariners brøt sammen. Klubben satte strek etter Bolts høye krav.

Klubben kunngjorde fredag at Bolts treningsperiode med klubben har kommet til en slutt «med umiddelbar virkning», som impliserer at det ikke blir noe mer diskusjon. Mariners tilbød Bolt 110.000 dollar og håpet på tredjepartsavtaler for å nå et milliontilbud, men den legendariske sprinteren fra Jamaica avslo tilbudet.

– Det har vært en ære å jobbe med Usain. Samarbeidet med ham har økt entusiasmen og oppmerksomheten Mariners og australsk fotball har fått, sier klubbeier Mike Charlesworth.

Bolt takket klubbens eiere, ansatte, trenere, spillere og tilhengere for å ha tatt ham så varmt imot.

Jamaicaneren har tidligere trent sammen med tyske Borussia Dortmund, sørafrikanske Mamelodi Sundowns og Strømsgodset. Han rakk å score to ganger for Mariners før avskjeden.

(©NTB)

Mest sett siste uken