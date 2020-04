Bommet med avgjørende pasning i Super Bowl - leger mener det reddet flere liv i California

Amerikanske leger mener følgende av en 49ers-seier i Superbowl ville blitt fatale.

Flere idrettsarrangementer har etter utbruddet av koronaviruset blitt pekt ut som potensielle verstinger for spredning av viruset.

Bergamos borgermester Giorgio Gori kalte oppgjøret mellom Atalanta og Valencia på San Siro i Champions League 19. februar for en «en biologisk bombe».

Også kampen mellom Liverpool og Atletico Madrid, foran et fullsatt Anfield, så sent som 11. mars pekes ut som en sammenkomst, som bidro til å spre viruset.

- Brutalt tap, men det reddet liv

I USA ble det første smittetilfellet oppdaget 20. januar, to uker før SuperBowl-møtet mellom Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers i Miami.

Nå mener amerikanske leger at dersom 49ers hadde vunnet kampen, ville det ført til en så stor seiersparade at spredningen av viruset ville rammet byen og regionen enda hardere.

På stillingen 20-24 til Kansas var det nære ved at det også skjedde, da quarterback Jimmy Garoppolo kastet ballen i retning Emmanuel Sanders, som uheldigvis for 49ers, men kanskje heldigvis for San Francisco ikke fikk tak i den.

- Det går kanskje ned i historiebøkene som et brutalt tap på idrettsbanen, men et som reddet liv, sier Dr. Bob Wachter til Wall Street Journal.

Over 23.000 døde i USA

Han får støtte av kollega Dr. Niraj Sehgal, som tror en seiersparade i California på det tidspunktet kunne blitt fatalt for flere.

- Det er helt klart vanskelig å se for seg en situasjon som er mer høy-risiko enn den, sier Sehgal til avisen.

I USA er det nå registrert 584.193 smittede, og 23.703 mennesker har mistet livet. Hardest rammet er New York, med 195.031 smittede og 10.056 døde.

I 49ers hjemstat California er det meldt om 22.348 smittetilfeller og 687 dødsfall. I Missouri, hvor Kansas City Chiefs hører hjemme, er antallet smittede 4160, mens 110 personer har mistet livet.

Med noen få unntak er all toppidrettsaktivitet, både i USA og i verden for øvrig, satt på vent som følge av pandemien.