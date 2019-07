Borch knepent slått i verdenscupavslutningen i roing

Kjetil Borch ledet A-finalen i singlesculler lenge, men den regjerende verdensmesteren måtte gi tapt mot danske Sverri Nielsen i verdenscupavslutningen søndag.

Nielsen og Borch var klart best i lørdagens semifinaler, og det var på forhånd ventet at dansken og nordmannen skulle kjempe om seieren.

Da Nielsen trøblet i innledningen, fikk Borch tidlig en luke ned til konkurrentene, og det kunne se ut til at Horten-utøveren skulle sikre en overlegen seier.

Likevel klarte dansken å kjempe seg tilbake. Borch ledet halvveis, men ble etter hvert passert av Nielsen. Konkurrentene fulgte hverandre tett, men dansken så seg aldri tilbake og vant knepent med fire tideler. Damir Martin fra Kroatia ble nummer tre.

Borch og Nielsen er blant favorittene til å ta VM-gull i singlesculler i høst. Borch ble verdensmester i øvelsen i fjor, og to år tidligere ble det OL-gull i samme øvelse.

Brun og Strandli på 3.-plass

Fjorårets europamestre Kristoffer Brun og Are Strandli i lettvekt dobbeltsculler var kun seks tideler unna seieren i Rotterdam.

I krevende forhold fikk duoen en tøff start og lå på en foreløpig fjerdeplass etter 500 meter. Deretter skrudde det norske laget på turboen og hentet seg for alvor inn mot slutten.

Irland så lenge ut til å ta seieren, men Tyskland sikret seieren på målstreken.

Brun og Strandli ble nummer tre like bak i det som var duoens første internasjonale konkurranse sammen denne sesongen.

– Det var ganske vanskelig siden vi fikk en dårlig start og kom ut sist. Jeg tror at vi var mer enn et par lengder bak, men vi klarte å få en god rytme og kjempe oss tilbake. Vi fikk ikke helt avslutningen vi ønsket, men det er en god start for arbeidet i forkant av VM, sa Kristoffer Brun.

Seieren gjør at tyskerne også vinner verdenscupen sammenlagt.

