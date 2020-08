Børge Lund skjønte lite da han fikk beskjeden - Jeg ble satt ut

Den nybakte Elverum-treneren fikk plutselig en fransk verdensstjerne nærmest servert i fanget.

Den tidligere landslagskapteinen med 216 landskamper og Champions League-gull som spiller, har de siste årene trent Bodø og vært Christian Berges assistent på landslaget. I november i fjor ble han presentert som Michael Apelgrens etterfølger som hovedtrener i Elverum, men den svenske suksesstreneren skulle først fullføre sesongen.

41-åringen har derfor hatt god tid til å følge Elverum de siste månedene, og har analysert stallens styrker og svakheter grundig.

Det har gitt det nødvendige grunnlaget for å be om forsterkninger, og inn portene på Terningen Arena har blant annet klassespillere som Josef Pujol, Dominik Máthé og Niclas Fingren ankommet. Tre spillere som Lund forventer mye av, i tillegg til resten av troppen som i manges øyne er den beste i Rema 1000-ligaen.

Sjokk-overgangen

Koronapandemien snudde opp ned på idretten verden over, og det førte blant annet til at sommer-OL i Tokyo ble utsatt til 2022.

Det var da ballen begynte å rulle for det som er tidenes overgang i norsk håndball. En fransk verdensstjerne som har vunnet alt som kan vinnes, hadde lyst til å avslutte klubbkarrieren sin i norsk håndball.

- Luc Abalo hadde egentlig bestemt seg for å satse alt på å avslutte håndballkarrieren med OL-gull for Frankrike i Tokyo i sommer. Så ble lekene utsatt ett år, og da bestemte han seg for å fortsette med klubbhåndball i ytterligere én sesong, forklarer Nils Kristian Myhre i sportslig utvalg i EHH til Østlendingen.

Luc Abalo spilte nylig for storklubben PSG, klubben hvor Sander Sagosen de siste årene har tjent til livets opphold, og har en utrolig CV med to OL-gull, tre VM-gull, tre EM-gull, Champions League-gull og slått til ridder i Frankrike. Nå kommer han til Elverum, noe som Lund gleder seg enormt til. Lund innrømmer imidlertid at han skjønte lite av nyheten i starten.

- Jeg stusset over at dette var aktuelt. Vi snakker om en ekstremt god spiller, en verdensstjerne som alle storklubber kunne ha tenkt seg. En spiller som gjør ting ingen andre kan. Det er uten tvil tidenes beste spiller i norsk håndball. Jeg fikk vite fra klubben at agenten hans hadde tatt kontakt med Elverum for å forhøre seg om muligheten til å ta ett år i Norge, siden OL ble flyttet til neste år. Jeg ble satt ut da beskjeden kom, men forsto fort at Abalo mente alvor.

- Jeg har pratet med ham ved flere anledninger, og han kommer ikke til Norge for å trappe ned. Han er svært motivert og sulten for å ta ut det beste av seg selv. Han gir alt for å komme seg til OL neste år for Frankrike, og med våre ambisjoner mener jeg at det er et smart valg av ham å komme til Elverum, sier Lund til Nettavisen.

Det slo ned som en bombe i skandinavisk håndball, da franske Luc Abalo valgte å signere for Elverum. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Etter at overgangen var et faktum, kom Abalo selv med en hilsen til Elverum-supporterne.

- Jeg valgte Elverum i Norge, til tross for at andre klubber har kontaktet meg. Nils Kristian Myhre og Børge Lund overbeviste meg om det sportslige prosjektet, og fremfor alt deres profesjonalitet. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle spille i Norge i løpet av min karriere. Men jeg tror dette er utfordringen jeg har ventet på uten å vite det, og nå kan jeg fortsette å vise frem spillet mitt, sa Abalo, ifølge Elverums hjemmeside.

Ankommer senere

Høyrekanten fra Frankrike får et opplegg som er skreddersydd for hans egen del, som betyr at han ikke er med i sesongoppkjøringen.

- Han kommer til oss rundt midten av september. Da skal han være med oss hele veien inn. Det blir en kjempegod spiller for oss som har sunne verdier, jobber hardt og vet at laget kommer først. Han og Christopher Hedberg (spiller også høyrekant) kommer til å utfylle hverandre på en veldig god måte, forteller Elverum-treneren.

35-åringen vil bo og spille i Elverum, men vil få friheten til å stå over utvalgte kamper i årets sesong.

- Han skal spille alle de viktige kampene for Elverum, både her hjemme og ute i Europa. Han skal bo og trene i Elverum, men vi har sagt at vi vil gi ham muligheten til å bruke tid på landslaget og samlinger med Frankrike. Det kan bety at han ikke er her ved oppstarten i slutten av juli, og at han blir borte noen flere døgn enn andre på laget, men i det store og hele skal han være her, understreker Myhre til Østlendingen.

- Har del å gå på

Det er ingen tvil om at det kun er seriegull som er godt nok for Lund og Elverum, noe han selv understreker til Nettavisen. Men han skulle gjerne hatt en bedre oppladning inn mot sesongstart.

- Da vi startet opp igjen for fullt i sommer var jeg usikker på grunnlaget til flere av spillerne. På grunn av koronasituasjonen hadde vi ikke spilt håndball siden mars. Det var noe smårusk i troppen, men vi har blitt bedre og bedre for hver trening. Vi har også fått inn ti nye spillere, og treningskampene har vist at vi har en del å gå på enda.

- Vi jobber uansett kontinuerlig med prestasjon og utvikling, så jeg ser noe riktig også. Vi går for seriegull, men ønsker også å bite godt ifra oss i Champions League. Vi tror at det er mulig å bli blant de seks beste av åtte lag i vår gruppe, og da går vi videre fra gruppespillet, fastslår Elverum-treneren.

Klubbens første kamp i Rema 1000-ligaen spilles mot Runar, søndag 30. august klokken 18.00. Den kampen kan du se her.