Borges siste spydkast sikret EM-finale

Sigrid Borge innfridde under press og klarte 59,55 meter i sitt tredje og siste kvalifiseringskast i spyd. Det holdt til en finaleplass i Berlin-EM.

Osterøy-jenta ble nummer fire i sin gruppe og hadde totalt det tiende lengste kastet. De tolv beste gikk videre.

Finalen blir Borges første i et internasjonalt seniormesterskap. I fjor ble hun nummer 27 i VM i London, mens hun havnet på 19.-plass i EM for to år siden.

Borge åpnet kvalifiseringen med 57,35 meter. Deretter gjorde hun et dødt kast, og 22-åringen måtte dermed levere i sitt siste forsøk. Med 59,55 kastet hun 26 centimeter lenger enn utøveren som tok den siste finaleplassen.

Borges personlige rekord er på 63,28. Den ble satt under et stevne i Bærum i juni i fjor.

Christin Hussong var i særklasse best i torsdagens spydkvalifisering i Berlin. Det tyske hjemmehåpet klarte 67,29 meter på første forsøk. Det var en lengde ingen av konkurrentene var i nærheten av å matche.

Spydfinalen går fredag.

