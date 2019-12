Børs: Slik spilte cupfinalelagene

Her er Nettavisens vurdering av Haugesund- og Viking-spillerne. Banens beste leverte tre målpoeng, og drev motstanderne til vanvidd i andre omgang.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Viking kan smile over sitt sjette seriegull etter at Haugesund ble slått i den 114. cupfinalen. Det endte til slutt 1-0 til laget fra Stavanger på Ullevaal Stadion.

Zlatko Tripic sitt straffespark tidlig i den andre omgangen ble tungen på vektskålen da Viking kunne juble for sitt første cupgull siden 2001. Den gangen var det Bryne som ble slått.

Her er Nettavisens spillerbørs fra cupfinalen:

HAUGESUND:

HELGE SANDVIK - 5:



Virker mer og mer usikker utover i kampen, men gjør ingen avgjørende feil. Kan overhode ikke klandres på straffesparket - hverken i tildelingen, og sendes feil vei av Tripic fra elleve meter.

MIKKEL DESLER - 5:



Startet godt i den første omgangen, men sliter jo mer Tripic involveres i kampen. Villig med offensivt, men river Viking-kapteinen ned og gir Viking straffespark tidlig i den andre omgangen.

DOUGLAS BERGQVIST - 4:

Rufsete både i duellspillet og pasningsspillet. Gir Viking en mulighet til å angripe etter en dårlig pasning, mens han også pådrar seg gult kort etter en takling på Zlatko Tripic. Misser fullstendig i forkant av straffen.

BENJAMIN TIEDEMANN HANSEN - 5:

Går i krigen i store deler av den første omgangen for Haugesund, og er helt instrumental i oppryddingen etter en corner. Gir uansett Viking en kjempesjanse på frispark før pause, og spiller en omgang med gult kort.

THORE PEDERSEN - 5:

Har store problemer i starten av den første omgangen når Viking dobler på sin kant, men jobber seg inn i matchen. Ikke like villig til å overlappe Velde offensivt, og dermed mangler de en dimensjon i angrep.

BRUNO LEITE - 5:

Tidvis har han full kontroll i den første omgangen, men faller altfor mye inn og ut av kampen. Nøytraliseres mer og mer i den andre omgangen da spesielt Løkbergs dynamikk blir mer gjeldende for Viking.

CHRISTIAN GRINDHEIM - 6:

Gjør ingen feil med ballen, og dekker de rommene han skal. Veteranen makter uansett ikke å dytte kampbildet i Haugesunds favør, selv han i større og større grad kontrollerer tempoet i spillet i den andre omgangen. Haugesunds beste.

SONDRE TRONSTAD – 5:

Dynamoen på midten for Haugesund hele sesongen, men får ikke kampen inn i sitt spor i cupfinalen. Pådrar seg gult kort og makter aldri å dominere slik man kanskje hadde forventet.

NIKLAS SANDBERG – 6:

Haugesunds beste spiller offensivt i den første omgangen, og har flere gode innlegg. Skaper en kjempesjanse for Velde i den første omgangen, men faller mer og mer vekk i den andre.

MARTIN SAMUELSEN - 5:

Spilles ikke opp i de 1-mot-1-situasjonen han hadde ønsket, og faller mye i banen for å involvere seg. Det gjør at han ikke er like effektiv som Haugesund hadde ønsket. Nære ved å stange inn utligningen på en corner.

KRISTOFFER VELDE - 5:

Slet enormt med å komme inn i kampen i den første omgangen, men involverer seg mye mer utover i den andre. Får uansett aldri det rommet han ønsker offensivt, og får ikke ting til å stemme.

Les mer: Disse vinner Nettavisen-prisen 2019

VIKING:



IVEN AUSTBØ – 6:

Har en vanvittig redning i den første omgangen fra Kristoffer Velde, men makter nesten å gi vekk en av cupfinalens mest komiske scoringer da han skyter i samme mann like etter. God redning på Samuelsens skudd i andre omgangen.

SONDRE BJØRSHOL - 6:

Tidvis helt suveren defensivt i den første omgangen da han kontrollere Velde uten problemer. Villig med offensivt, og gir Ibrahimaj mye rom med sine villige løp. Får det mer vrient utover i kampen, men leverer et fint oppgjør.Banens beste. Suser på offensivt, kontrollerer Velde.

RUNAR HOVE - 5:

Gjør lite ut av seg i den første omgangen, men henger tidvis litt etter når vingene til Haugesund tør å vende innover i banen. Kombinerer veldig bra med Vevatne, og har grei kontroll.

VILJAR VEVATNE - 5:

Sammen med Hove gjør han lite ut av seg, selv om det er Vevatne som i størst grad kontrollerer Martin Samuelsen. En kamp helt på det normale.

ADRIAN PEREIRA - 5

Masse energi i store deler av kampen. Sliter med å ha kontroll på Sandberg i den første omgangen, men henger bedre med i andre. Må begrense seg i duellspillet etter gult kort.

JOHNNY FURDAL - 5:

Virker tidvis som spiller går litt for fort for Furdal. Henger bedre med i den andre omgangen, men får ikke diktert spillet slik man hadde forventet fra bergenseren i cupfinalen.

KRISTOFFER LØKBERG - 7:

Sliter med å komme inn i kampen i den første omgangen, og blir bedt om å ta taktpinnen litt for ofte. Utover i kampen så viser trønderen den defensive energien og viljen som gjør han uvurderlig for Bjarne Bertnsens mannskap. Meget god kamp.

KRISTIAN THORSTVEDT - 6:

Kommer på sine smarte offensive løp, og er et konstant uromoment for Viking. Ikke like giftig som han har vært i Eliteserien denne sesongen, men bidrar hver gang Viking kommer offensivt. Burde muligens ha skutt ved et par av anledningene der han velger pasning.

ZLATKO TRIPIC - 8 - BANENS BESTE:

- Om vinnervilje har et ansikt, så er det dette, sa NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg i den andre omgangen, og Tripic sin kamp legger premissene for Viking. Kjemper og jobber hele veien, og kommer på flere suverene raid. Vinner straffen, tar den selv og sikrer Viking cupgull. Kaptein med stor K, og banens ener.

BENJAMIN KÄLLMAN - 4:

Vond kamp for den finske angriperen, som aldri får her kontroll. Har en fantastisk sjanse til å sende Viking i føringen i den første omgangen, men misbruker den. Svakt levert i cupfinalen.

YILDREN IBRAHIMAJ - 7:

Selv om det er Tripic som står igjen som cuphelten, så vartet Ibrahimaj opp med herlige vendinger og et stort pasningsregister. Ikke like synlig, men når han involverer seg så er det effektivt. Vender vekk forsvarere i forkant av straffen, og leverer en stor kamp.

Les mer: Her er årets lag i Eliteserien

INNBYTTERE:

Fredrik Torsteinbø for Johnny Furdal i det 68. spilleminutt: Ikke vurdert

Samuel Fridjonsson for Kristoffer Løkberg i det 75. spilleminutt: Ikke vurdert

Pascal Gregor for Douglas Bergqvist i det 78.spilleminutt: Ikke vurdert

Kevin Krygård for Bruno Leite i det 79. spilleminutt: Ikke vurdert

--

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.

*** Børsen er satt av Jonas Giæver og Stian André de Wahl.