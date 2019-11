Børs: Slik spilte Norge mot Færøyene

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes innsats i EM-kvalifiseringskampen mot Færøyene tirsdag kveld.

NORGE - FÆRØYENE 4-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge tok en oppskriftsmessig seier mot Færøyene på Ullevaal Stadion fredag kveld.

Norge vant 4-0 etter scoringer av Tore Reginiussen, Iver Fossum og Alexander Sørloth (2).

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne. Erling Braut Haaland skulle egentlig starte oppgjøret, men måtte kaste inn håndkleet før kampstart. Han ble erstattet av Alexander Sørloth.

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 5

Kunne omtrent stilt seg i kø hos NAV fredag kveld, for sisteskansen var praktisk talt arbeidsledig. Det lille som kom tok han seg fint av.

OMAR ELABDELLAOUI - 6:

Norges kaptein for anledningen i Stefan Johansens fravær. Full kontroll på sin side, men ble heller ikke satt på de store prøvene defensivt.

TORE REGINIUSSEN - 6:

Sendte Norge i ledelsen allerede etter tre minutter med en kontant heading på corner. Hadde ellers god kontroll sammen med Ajer i Norges midtforsvar.

KRISTOFFER AJER - 6:

Rolig kveld på jobben for Celtic-proffen. Trygg og god i det han foretok seg, men kunne med hell brukt evnene med ball til å dra seg forbi ledd oftere enn han gjorde fredag. Uansett en solid opptreden mot spillere på et lavere nivå enn han er vant til å spille mot.

HAITAM ALEESAMI - 6:

Italia-proffen gjorde nok en solid landskamp. Mot svak motstand ble han satt på få prøver defensivt, men klarte samtidig å bidra mye i det offensive spillet. Solid av venstrebacken.

MARKUS HENRIKSEN - 5:

Ute i kulden i Hull, men fortsetter å få tillit på det norske landslaget. Gjorde som vanlig en manns jobb på midtbanen, men preget aldri kampen med ball i beina. Kan nesten forvente mer kreativitet og offensive bidrag av en sentral midtbanespiller mot såpass svak motstand. Vant ballen og startet angrepet som ga 4-0. Byttet ut 20 minutter før slutt for Dæhli.

OLE SELNÆS - 6:

Slo corneren som ga Norge 1-0, og var ellers jevnt over god på flere dødballer. Men spiller i en posisjon ute til venstre der han ikke får utnyttet sine største styrker. Skal ha ros for at han likevel gjør det han skal på en proff måte.

SANDER BERGE - 7:

Den storvokste midtbanespilleren var god mot Færøyene. Gjorde stort sett som han ville sentralt i banen, passerte spillere og ledd på enkelt vis gjennom hele kampen og fordelte baller med stor presisjon. Enkelt å se at han har kvaliteter som er ettertraktede også på øverste nivå.

IVER FOSSUM - 7 - NORGES BESTE:

Scoret Norges 2-0-mål da han kom på løp og hælflikket ballen i mål på vakkert vis. Burde satt sitt andre for kvelden da han ble spilt nydelig fri litt senere i kampen og kom helt alene med keeper, men avslutningen ble reddet av keeper. Noterte seg for målgivende pasning til Sørloth en halvtime før slutt. Danmark-proffen er kjent for sin utrettelige arbeidsinnsats, og den fikk han også vist på Ullevaal fredag. Bunnsolid kamp av Fossum.

ALEXANDER SØRLOTH - 7:

Fikk sjansen i Haalands skadefravær, og spissen grep muligheten. Scoret Norges tredje mål for kvelden da han fant nettmaskene med en god avslutning en halvtime før slutt. Sørget for sitt andre for dagen da han satte inn 4-0 minutter senere med en vakker avslutning oppe i hjørnet. Spiller med selvtillit!

JOSHUA KING - 6:

Noterte seg for målgivende pasning til Fossum allerede etter åtte minutter. La ned en upåklagelig innsats og viste tidvis detaljer på et høyt nivå, selv om det også tidvis lugget for Norges stjernespiss fredag. Demonstrerte bra spilleforståelse da han hoppet over ballen i forkant av Sørloths 4-0-scoring. Ble tatt av banen 12 minutter før slutt.

INNBYTTERE:

MATS MØLLER DÆHLI - (inn i det 70. minutt) ikke vurdert:

Fikk spille de siste 20 minuttene for Markus Henriksen.

TARIK ELYOUNOUSSI - (inn i det 78. minutt) ikke vurdert:

Fikk spille de siste 12 minuttene for Joshua King.

FREDRIK ULVESTAD - (inn i det 83. minutt) ikke vurdert:

Fikk spille de siste syv minuttene for Berge.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.

**En spiller må ha spilt i minst 30 minutter for å bli vurdert med karakter.

Nå gjenstår det kun én kamp før EM-kvaliken er over. For Norges del avsluttes kvaliken borte mot Malta 18. november.



Karakterskala:

10: Eksepsjonell og enestående prestasjon

9: Herjet vilt, svært kampavgjørende opptreden

8: Dominerte stort

7: Bunnsolid prestasjon

6: God kamp

5: En prestasjon på det jevne

4: Under pari

3: Skuffende kamp

2: Langt unna det man kan forvente

1: Begredelig opptreden

