Børs: Slik spilte Norge mot Malta

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne i EM-kvalifiseringskampen mot Malta på Ullevaal Stadion.

NORGE - MALTA 2-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge gjorde jobben i torsdagens EM-kvalifiseringskamp mot Malta og vant 2-0 etter mål av Sander Berge og Joshua King.

Nederst i artikkelen kan du stemme på hvem du synes var Norges beste spiller mot Malta.

Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 5

Arbeidsledig stort sett hele kampen, men er fint ute og blokkerer et innlegg fra høyre etter 56 minutter. Har en like viktig jobb som dirigent for forsvarsspillerne foran seg, og på et glissent Ullevaal var det enkelt å høre at sisteskansen brølte ut instrukser.



OMAR ELABDELLAOUI - 5

Ble bortimot matchet på tempo av Maltas venstreback Joseph Mbong, men slutter ikke å komme på løp på høyresiden. Blir aldri satt på de store prøvene defensivt og har i likhet med resten av forsvarsrekka god kontroll på det Malta har å komme med.



EVEN HOVLAND - 6

Ble satt på svært få prøver mot et svakt maltesisk lag. Nære ved å sende Norge i ledelsen med en heading etter Ødegaard-corner fra høyre, men traff skulderen, og avslutningen gikk utenfor mål. Gjør det enkelt og lar stort sett stopperkollega Nordtveit ta seg av oppspillene. Målgivende med stuss til Sander Berge på 1-0-målet. Skaffer straffen som gir 2-0 etter nok en langt kast.



HÅVARD NORDTVEIT - 6

Bidro med flere gode oppspill og crossere, særlig mot Haitam Aleesami som ble spilt gjennom på venstre siden ved flere anledninger. Endelig skulle det også lykkes med et langt kast, som ledet til Norges 1-0-scoring og til straffesparket som ga 2-0.



HAITAM ALEESAMI - 5

Gikk villig i angrep på Norges venstre side og kom på flere gode løp, som skapte trøbbel for den maltesiske høyrebacken. Har ellers god kontroll ute på venstrebacken og får i likhet med resten av forsvarsrekka en relativt behagelig aften på et glissent Ullevaal.



MARTIN ØDEGAARD - 6 - Norges beste

Åpnet kampen friskt og var nær ved å spille Joshua King helt alene gjennom med en fin stikker. Lite å si på viljen og nærteknikken, men lyktes ikke hundre prosent med pasningsvalg og utførelse, selv om han er en konstant trussel. Gir Ullevaal-publikummet det lille ekstra med lekre tekniske detaljer.



OLE SELNÆS - 5

Får tid og rom til å vise fram sin eminente pasningsfot og prikker blant annet en strålende pasning gjennom til Aleesami i første omgang, som kunne ledet til et norsk 1-0-mål. Stødig og til å stole på.



SANDER BERGE - 6

Står fram og stuper inn det viktige 1-0-målet etter at Norgehadde stanget mot den maltesiske muren. Spiller stort sett på det trygge og krydrer det med gode stikkere gjennom ledd når muligheten er der.



STEFAN JOHANSEN - 5

Spiller ikke i favorittposisjonen, men løser kantrollen på en god måte i møtet med Malta. Nær ved å dunke inn 2-0 i første omgang, fra en lignende posisjon som han og Ødegaard kjørte avslutningsdrill fra tidligere denne uken. Keeper slo ballen i tverrligger og over. Byttet ut et kvarter før slutt.



ERLING BRAUT HAALAND - 5

Vil mye og jobber hardt for laget. Nære ved å få sitt første landslagsmål etter at King header ballen inn igjen i feltet tidlig i andre omgang. Også farlig frempå på påfølgende corner fra Ødegaard. Stadig en bakromstrussel og vanskelig å forholde seg til for et vaklende maltesisk forsvar. Byttet ut 25 minutter før slutt.



JOSHUA KING - 6

Fikk en del juling av de maltesiske forsvarsspillerne, som tydelig hadde respekt for Premier League-profilen. Beholdt roen og var også kald og sikker fra straffemerket da han satte inn 2-0. Jobber og sliter på topp og gjør livet for motstanderens stoppere så lenge han er på banen. Blir spart siste halvtimen og ersattet av Bjørn Maars Johnsen.



INNBYTTERE:

BJØRN MAARS JOHNSEN: - 5

Får en drøy halvtime på tampen og jobber og kriger som vanlig på topp. Får et par nesten-sjanser, da keeper er ute og plukker et innlegg rett foran ham, og har et skuddforsøk som blir blokkert.





Mathias Normann - inn etter 75 minutter for Stefan Johansen - ikke vurdert





Tarik Elyounoussi - inn etter 66 minutter for Erling Braut Haaland - ikke vurdert







*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.

**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.