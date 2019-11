Børs: Slik spilte Norge mot Malta

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes innsats i EM-kvalifiseringskampen mot Malta mandag kveld.

MALTA - NORGE 1-2:

TA'QALI STADION (Nettavisen): Norge vant til slutt 2-1 i den avsluttende kampen i EM-kvaliken mandag kveld.

Joshua King og Alexander Sørloth scoret målene for Norge.

Lars Lagerbäcks menn ender dermed på en tredjeplass i gruppa og må belage seg på Nations League-playoff 26. mars mot Serbia og en eventuell playoff-finale 31. mars for å kvalifisere seg til sommerens EM-sluttspill.

Kampen mot Malta var betydningsløs, og landslagssjef Lars Lagerbäck gjorde fire endringer på laget siden oppgjøret mot Færøyene fredag.

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne:

ØRJAN NYLAND - 5;

Fikk en sjelden sjanse da Lagerbäck valgte å hvile Rune Jarstein. Kunne lite gjøre med Maltas 1-1-scoring. Fikk ellers en rolig dag på jobben.

JONAS SVENSSON - 4:

Etter å ha sittet samvittighetsfullt på benken i et dusin kamper fikk AZ-proffen mulighet på Norges høyreback mot Malta. Bra kontroll på sin side, men ble heller ikke satt på de helt store prøvene defensivt. Var for slapp i presset da han lot Michael Mifsud slå innlegget som førte til utligning. Ble skjøvet frem og spilte høyre midtbane etter pause. Byttet ut 25 minutter før slutt.

TORE REGINIUSSEN - 4:

Norges kaptein for anledningen. Nær ved å forære Malta en scoring i første omgang da han gikk all in i en duell og tapte - noe som gjorde at Malta-spilleren kom seg fri og fikk avslutte. Virket ellers noe stresset med ballen i beina og var en del av et forsvar som slapp Malta overraskende mye til.

KRISTOFFER AJER - 4:

Celtic-proffen var ute av posisjon på Maltas utligningsmål. Flere balltap trekker ned. Kan med hell utnytte evnene til å ta med seg ballen ut av fireren og passere ledd for å skape overtall. Mot en motstander som Malta skjedde det for sjelden.

BIRGER MELING - 3:

Fikk en sjelden sjanse på venstrebacken. Ble for fokusert på ballen da Malta utlignet og tok ikke hensyn til løpet som gikk bak ryggen hans, det straffet seg i form av et baklengsmål. Skrekkelig av RBK-spilleren. Kom til flere gode innleggsmuligheter, men heller ikke der var kvaliteten god nok.

MARKUS HENRIKSEN - 5:

Fortsetter å få tillit under Lagerbäck, og Hull-reserven gjorde en godkjent kamp. Slo flere lure pasninger som åpnet opp for gode angrep og var generelt mobil og god med ball.

SANDER BERGE - 6 - NORGES BESTE:

Den storvokste midtbanespilleren fortsetter den gode formen. Åpnet opp Malta-forsvaret med en lur pasning i forkant av 1-0-scoringen og hadde assist til Sørloth på 2-1. Kunne fått en ny assist da han spilte fri Sørloth i boksen rett etterpå, men spissen ble felt og fikk straffe i stedet. Ble mer og mer dominant utover i kampen.

MATS MØLLER DÆHLI - 6:

Fikk en sjelden sjanse fra start under Lagerbäck, og den lille teknikeren brukte bare seks minutter på å notere seg for en målgivende pasning på Kings 1-0-scoring. Viste seg tidvis frem og forsøkte på flere fikse kombinasjoner. Blant Norges mest kreative før han ble tatt av banen til pause med en liten kjenning.

IVER FOSSUM - 4:

Danmark-proffen gjorde en god kamp sist og fikk fornyet tillit mot Malta. Klarte ikke å sette et like stort preg på denne kampen. Ble tidvis anonym.

ALEXANDER SØRLOTH - 5:

Fikk igjen sjansen i Haalands skadefravær, og tegnet seg igjen på scoringslisten. Fikk en enkel jobb da han sendte Norge opp i 2-1 med en avslutning i åpent mål fra to meter. Skaffet straffe kort tid senere da han ble felt i avslutningsøyeblikket. Ellers klarte han ikke by Malta på altfor mye trøbbel.

JOSHUA KING - 4:

Sendte Norge i ledelsen allerede etter seks minutter, men holdt faktisk på å bomme fra en halv meters avstand før ballen på klønete vis spratt i mål. Bommet på straffespark etter pause og var i det hele tatt ikke på det nivået vi vet han kan være. Tatt av banen rett før slutt.

INNBYTTERE:

OMAR ELABDELLAOUI (inn etter 45 for Dæhli) - 5:

Fikk spille de siste 45 for Dæhli.

TARIK ELYOUNOUSSI (inn etter 65 for Svensson) - Ikke vurdert:

Fikk spille de siste 25 minuttene for Svensson på høyrekant.

FREDRIK ULVESTAD (inn etter 88 for King) - Ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.

**En spiller må ha spilt i minst 30 minutter for å bli vurdert med karakter.

Karakterskala:

10: Eksepsjonell og enestående prestasjon

9: Herjet vilt, svært kampavgjørende opptreden

8: Dominerte stort

7: Bunnsolid prestasjon

6: God kamp

5: En prestasjon på det jevne

4: Under pari

3: Skuffende kamp

2: Langt unna det man kan forvente

1: Begredelig opptreden

