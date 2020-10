Børs: Slik spilte Norge mot Nord-Irland

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes innsats i Nations League-oppgjøret mot Nord-Irland onsdag kveld.

NORGE - NORD-IRLAND 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det ble ingen målfest mot Nord-Irland på Ullevaal stadion onsdag kveld, men Norge stakk likevel av med samtlige tre poeng etter å ha vunnet 1-0.

Scoringen kom etter selvmål av Stuart Dallas.

Stem på hvem du synes var Norges beste mot Serbia nederst i artikkelen!

Under følger Nettavisens spillerbørs.

ANDRÉ HANSEN - 7 - Norges beste

Rune Jarstein har levert to gode kamper for Norge den siste uken, men likevel var det noe overraskende André Hansen som fikk sjansen mellom stengene på det norske laget. Rosenborg-keeperen viste tidlig i kampen at han var på vakt. Vartet også opp med en glimrende redning etter 20 minutter da Josh Magennis kom alene med ballen foran mål. Hansen hadde full kontroll på de prøvelsene han ble satt på og det var tydelig at Norge har et godt alternativ til Jarstein.

OMAR ELABDELLAOUI - 6

Elabdellaoui fikk som ventet fornyet tillit på Norges høyrebackposisjon. Kapteinen hadde stort sett god kontroll defensivt på høyresiden og var en del involvert offensivt på samme side for Norge. Men selv om han var en del involvert i spillet endte det ikke nødvendigvis i noen sjanser de gangene Elabdellaoui kom høyt oppe i banen. En kamp på det jevne for kapteinen.

KRISTOFFER AJER - 6

Ajer sa på pressekonferansen dagen før kampen at han ventet seg tøffere motstand mot nordirene i forhold til oppgjøret i Belfast forrige måned. Det fikk han også rett i - selv om Norge dominerte mye av spillet også denne gangen. Det norske forsvaret slapp til nordirene ved et par anledninger, men Ajer hadde stort sett grei kontroll de gangene gjestene prøvde seg.

STEFAN STRANDBERG - 6

Med Tore Reginiussen ute fikk Strandberg fornyet tillit sammen med Ajer i det norske midtforsvaret. Strandberg slapp med skrekken da han og Martin Ødegaard mistet ballen etter 20 minutter, men midtstopperen ble reddet av keeper Hansen som avverget nordirenes gigantmulighet. Ellers hadde Strandberg brukbar kontroll bakover. Han hadde også et par positive offensive involveringer med gode pasninger som kunne blitt noe mer. Strandberg var også nest sist på ballen da Norge gikk opp til 1-0.

BIRGER MELING - 6

Den norske venstrebacken tok virkelig vare på sjansen da han fikk tillit i forrige kamp mot Romania. Derfor var det ingen overraskelse å se Meling fra start mot Nord-Irland. Og igjen så leverte han en godkjent forestilling for det norske landslaget. Frankrike-proffen kom på flere gode løp langs den norske venstrekanten og hadde noen farlige innlegg i nordirenes boks. Samarbeidet med «Moi» fungerte også til tider godt. Blir overrasket dersom han ikke starter neste landskamp.

MARTIN ØDEGAARD - 6

Ødegaard fikk en opptur mot Romania i forrige kamp hvor han samarbeidet godt med Erling Braut Haaland. Det samarbeidet fortsatte umiddelbart i oppgjøret mot Nord-Irland der Ødegaard spilte fri Haaland allerede i første minutt, men nordirene fikk reddet på strek. Real Madrid-spilleren holdt på å rote det til sammen med Strandberg etter 20 minutter da de mistet ballen, men ble reddet av en god redning av Hansen. Også i andreomgangen fikk Ødegaard vist frem sin fantastiske pasningsfot da han spilte fri King, men heller ikke denne gangen endte det med mål. Det gjorde det derimot da Ødegaard la Norges hjørnespark som endte med selvmål av Nord-Irland.

SANDER BERGE - 5

Berge var tilbake på den norske midtbanen og leverte en helt jevn kamp mot Nord-Irland - hverken mer eller mindre. Har stort sett grei kontroll, men skulle gjerne sett at han tok enda mer initiativ de gangene han fikk muligheten til det. En trygg forestilling av Berge.

MATHIAS NORMANN - 5

Har blitt Lagerbäcks førstevalg på den ene av de to sentrale midtbaneposisjonene på bekostning av Markus Henriksen. Russland-proffen leverer i likhet med Berge en prestasjon på det jevne - uten at han utmerker seg nevneverdig. Burde ha funnet Haaland i bakrom før pause.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 6

I likhet med Meling gjorde «Moi» en god figur mot Romania og fikk på ny fortjent sjansen mot nordirene på Ullevaal onsdag kveld. Elyounoussi var spesielt dyktig før pause og var blant dem som skapte et par sjanser for det norske laget.

JOSHUA KING - 4

Bournemouth-spissen måtte starte på benken i de to forrige landskampene, men mot Nord-Irland fikk King sjanse på topp til fordel for Alexander Sørloth. Det ble imidlertid ingen stor kamp for Kings del. Han hadde ikke det ekstra giret vi er vant til å se og touchen satt ikke helt før pause, noe som ble synlig mot et kompakt nordirsk lag. King var imidlertid nær scoring tidlig i andreomgangen da han ble spilt fri av Ødegaard, men keeper Trevor Carson reddet spissens avslutning. Vi vet nordmannen kan bedre enn dette. King ble byttet ut med Sørloth etter 64 minutter.

ERLING BRAUT HAALAND - 6

Nordirene fikk virkelig merke hva Haaland er kapabel til da han herjet med dem i forrige møte i Belfast. På den iskalde oktoberkvelden på Ullevaal torsdag ble det imidlertid en mer frustrerende kamp for Dortmund-spissen. Unggutten kom som vanlig til store sjanser, men denne gangen hadde han ikke marginene med seg. Uheldig som ikke scoret allerede i første minutt. Kom også til en gigantmulighet på overtid av første omgang, men denne gangen var avslutningen på hodet for svak. Gikk en sjelden gang målløs av banen da han ble byttet ut med Markus Henriksen.

INNBYTTERE:

JOSHUA KING - inn for ALEKSANDER SØRLOTH etter 64 minutter - ikke vurdert

FREDRIK MIDTSJØ - inn for MATHIAS NORMANN etter 64 minutter - ikke vurdert

MARTIN LINNES - inn for MARTIN ØDEGAARD etter 77 minutter - ikke vurdert



MARKUS HENRIKSEN - inn for ERLING HAALAND etter 85 minutter - ikke vurdert



*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha spilt i minst 30 minutter for å bli vurdert med karakter.