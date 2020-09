Børs: Slik spilte Norge mot Østerrike

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne i Nations League-kampen mot Østerrike på Ullevaal Stadion.

NORGE - ØSTERRIKE 1-2:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det ble en skuffende kveld for Lars Lagerbäcks menn da Norge tapte 1-2 i Nations League hjemme mot Østerrike.

Nederst i artikkelen kan du stemme på hvem du synes var Norges beste spiller mot Østerrike.

Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE JARSTEIN - 6 - Norges beste

Den norske keeperveteranen var én av få spillere på Norge som gjennomførte en godkjent opptreden mot Østerrike. Jarstein var stort sett trygg med ballen i beina, hadde god kontroll på flere av gjestenes avslutninger fra distanse og kunne ikke bebreides for noen av scoringene. Vartet også opp med to solide redninger etter pause.

OMAR ELABDELLAOUI - 3

Vi har vært vant med å se Elabdellaoui storme opp langs høyrekanten fra sin backposisjon og skape trøbbel for motstanderne, men det ble det lite av mot Østerrike. Norges visekaptein var også en del av en forsvarsfirer som slet med å spille seg ut av egen boks og som ikke hang med da Østerrikerne fikk scoret og

KRISTOFFER AJER - 3

Celtic-stopperen fikk en travel kveld på jobben. Virket stresset mot et høytpressende østerriksk lag og klarte ikke hindre Michael Gregoritsch fra å stange inn 1-0 før pause. Ingen stor kamp av Ajer som vi vet kan bedre.

TORE REGINIUSSEN - 3

Heller ikke Reginiussen hadde noen stor aften på Ullevaal. Var i likhet med stopperkollega Ajer stresset da Østerrikerne la press på Norge, spesielt før pause. Reginiussen var ofte upresis da Norge prøvde å spille seg ut bakfra og virket ikke trygg da Østerrike fikk dødball.

HAITAM ALEESAMI - 3

Aleesami har spilt få fotballkamper i 2020 og det kom til syne mot Østerrike. Han tapte tidlig en løpsduell mot Karim Onisiwo og da var standarden litt satt. Offensivt fikk han bidratt med lite og han var én av dem som ikke hang med da østerrikerne til slutt fikk straffe.

STEFAN JOHANSEN - 3

Den norske kapteinen hadde en viktig inngripen da han spilte løs Sørloth som fant målscorer Haaland i andreomgang. Før det var det derimot lite Johansen bidro med. Litt for ofte stoppet spillet opp da Johansen fikk ballen. Med ett unntak klarte han aldri å spille de foran seg gode.

SANDER BERGE - 3

Når Sander Berge er god, er Norge ofte gode. Men mot Østerrike var det lite som stemte for den norske midtbanekjempen. Sheffield United-spilleren slet med å holde på ballen og maktet ikke å bidra slik vi ofte har sett tidligere. Var uheldig som fikk straffe mot seg i andreomgang. Berge burde ha slått tilbake med redusering etter 80 minutter, men headingen gikk utenfor.

MATHIAS NORMANN - 5

Russland-proffen fikk muligheten fra start, men brukte lang tid på å vise seg frem. Etterlot seg til tider store rom på midten og ble for usynlig på en midtbane man hadde håpet han hadde tatt kontroll over før pause. Hadde to dyktige spisser foran seg på banen, men slet med å spille de gode. Spilte seg imidlertid opp i andreomgangen og fikk vist frem dødballfoten sin mot slutten av kampen, den kan Norge forhåpentligvis få god bruk for senere.

MORTEN THORSBY - 2

Fikk sjansen fra start etter å ha gjort flere gode kamper i sin første sesong i Sampdoria, men det var lite å glede seg over for Thorsby mot Østerrike. Var aldri noen trussel fremover på banen og sviktet da han mistet ballen på egen banehalvdel som til slutt førte til Østerrikes 1-0-scoring. Ble byttet ut etter 60 minutter.

ERLING BRAUT HAALAND - 5

Haaland vil så mye, men fikk fryktelig lite å jobbe med mot Østerrike. Ble for ofte alene med stor avstand til den norske midtbanen. Men da sjansen først dukket opp var han ikke vond å be. Scoret Norges eneste mål.

JOSHUA KING - 3

King fikk i likhet med Haaland lite å jobbe, men fikk til svært lite da han først fikk ballen. Har ikke spilt fotball på en stund og vi har sett King i bedre form tidligere. Med et godt innhopp av Sørloth skal King ikke føle seg trygg på at han starter mot Nord-Irland.

INNBYTTERE:

MARTIN LINNES - inn for MORTEN THORSBY etter 60 minutter -ikke vurdert.

ALEXANDER SØRLOTH - inn for JOSHUA KING etter 63 minutter - ikke vurdert.

MARKUS HENRIKSEN - inn for STEFAN JOHANSEN etter 66 minutter - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha spilt i minst 30 minutter for å bli vurdert med karakter.