Børs: Slik spilte Norge mot Romania

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes innsats i EM-kvalifiseringskampen mot Romania tirsdag kveld.

ROMANIA - NORGE 1-1:

BUCURESTI (Nettavisen): Det ble en svært dramatisk kamp som til slutt endte 1-1 og veien til EM ser lang ut for Norges del.

Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE JARSTEIN - 7 - Norges beste:

Den norske landslagskeeperen fikk ikke veldig mye å gjøre før pause i Bucuresti, men ble virkelig satt på prøve på overtid av første omgang da Alexandru Mitrita kom til avslutning i en farlig posisjon. Jarstein reddet imidlertid mesterlig og gjorde at Norge kunne gå til pause på stillingen 0-0. I starten av andreomgangen holdt Jarstein det norske laget inne i kampen igjen da han reddet straffesparket til George Puscas. Nordmannen fortsatte å gjøre flere gode redninger, men må også ta litt av skylden for Romanias 1-0-scoring da han spilte til King som ble omringer av rumenere i en skummel posisjon.

OMAR ELABDELLAOUI - 5:

Høyrebacken startet friskt mot Romania med gode offensive løp på høyrekanten, men Norge klarte ikke utnytte innleggene fra Elabdellaoui i begynnelsen av førsteomgangen. Fikk ikke bidratt like mye fremover på banen etter pause og fikk til tider nok med å løpe etter rumenere på kontring.

KRISTOFFER AJER - 5:

Ajer fremstår som sjefen i det norske forsvaret og Puscas på topp for Romania fikk det ofte tøft mot Celtic-stopperen. Ajer fikk imidlertid mer trøbbel med kvikke Mitrita. Nordmannen klarte ikke å komme tett nok opp den lille rumeneren som sendte hjemmelaget opp i ledelsen etter en drøy time.

EVEN HOVLAND - 5:

RBK-stopperen startet med å slå en feilpasning allerede sekunder etter avspark, men unngikk ellers de store feilene. Virket å ha god kontroll bakover på banen før pause, men fikk i likhet med Ajer en mer hektisk dag på jobben da Norge satset mer fremover og Romania jaget kontringer etter pause.

HAITAM ALEESAMI - 5:

Den norske venstrebacken imponerte mot Spania, men ble ofte litt for upresis fremover på banen mot Romania. Hadde imidlertid i likhet med forsvarskollegene stort sett grei kontroll de gangene det rumenske laget yppet seg offensivt før pause. Fikk større problemer defensivt etter hvilen.

STEFAN JOHANSEN - 4:

Norges kaptein leverte også en fin forestilling mot Spania hvor han var god til å beholde roen med ballen i beina. I Bucuresti var Johansen anonym og virket å stresse mer mot Romania de gangene han var involvert. Ble tatt av til pause til fordel for Alexander Sørloth.

SANDER BERGE - 5:

Unggutten var som vanlig god med ballen og var mye involvert i de periodene Norge var gode. Berge endte i trøbbel i starten av andreomgangen da han ga bort straffe til Romania, men reprisen viste at straffesparket var av det svært billige slaget. Falt dessverre mer ut av kampen etter at Romania tok ledelsen.

MARKUS HENRIKSEN - 5:

Henriksen begynte kampen godt med et par gode involveringer både offensivt og defensivt, men ble mer anonym utover første omgang. Kjempet hardt på midten etter pause, men det gikk til tider litt for tregt med den norske midtbanespilleren. Ble byttet ut ti minutter før slutt.

OLE SELNÆS - 4:

Selnæs var svært lite involvert før pause og ble for upresis de få gangene han kunne bidra offensivt. Fikk ikke til særlig mye mer etter hvilen og ble byttet ut med Bjørn Maars Johnsen etter 66 minutter.

MARTIN ØDEGAARD - 5:

Supertalentet stod for kampens første sjanse etter 12 minutter da han dro seg innover og skjøt mot lengste stolpe, men den rumenske målvakten fikk en hånd på ballen. Ikke uventet fantastisk trygg med ballen og fortsatte å spille fri lagkamerater i gode posisjoner i de første 30 minuttene. Ikke like god etter hvilen. Mistet mye ball.

JOSHUA KING - 4:

Bournemouth-spissen ble jobbende en del alene i et til tider lavtliggende og komptakt rumensk forsvar. Kom til første mulighet etter 20 minutter, men skuddet til King gikk utenfor. Fikk mer rom mot i andre halvdel av førsteomgangen, men fikk lite til å stemme før pause. Fikk inn Sørloth som makker på topp i andreomgangen, men dette var ikke Kings kveld. Etter 61 minutter hang ikke spissen med da han mistet ballen etter et svakt utspill fra Jarstein. Romania tok vare på sjansen og gikk opp i ledelsen.

INNBYTTERE:

Alexander Sørloth - inn for Stefan Johansen etter 45 minutter - 6.

Ble satt inn som makker med King på topp. Hadde noen gode involveringer, men slet lenge med å komme til sjanser. På overtid viste han seg imidlertid frem da han stanget inn utligningen for Norge.



Bjørn Maars Johnsen - inn for Ole Selnæs etter 66 minutter - ikke vurdert.

Mathias Normann - inn for Markus Henriksen etter 80 minutter - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha spilt i minst 30 minutter for å bli vurdert med karakter.

Nå gjenstår det kun to kamper før EM-kvaliken er over. For Norges del venter Færøyene på hjemmebane 15. november før kvaliken avsluttes borte mot Malta 18. november.



