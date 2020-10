Børs: Slik spilte Norge mot Romania

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes innsats i Nations League-oppgjøret mot Romania mandag kveld.

NORGE - ROMANIA 4-0



ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge slo tilbake med en overbevisende 4-0-seier mot Romania søndag kveld etter det skuffende tapet mot Serbia tidligere i uken.

Erling Braut Haaland stod for tre av de norske scoringene.

Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE JARSTEIN - 6

En ganske rolig dag på jobben for Jarstein. Den norske målvakten hadde ingen problemer med de skuddforsøkene som kom og ble aldri satt på noen virkelig store prøvelser. Fortsatt Norges klare førstevalg i mål.

OMAR ELABDELLAOUI - 6

Den norske kapteinen fikk vist en del av det han er god på søndag kveld. Hadde god kontroll bakover på banen og fikk også bidratt mer offensivt. Skulle gjerne sett at innleggsfoten var litt mer presis mot Romania, men dette var fremgang.

KRISTOFFER AJER - 6

Celtic-stopperen fikk en langt mer behagelig kveld på jobben mot Romania. Ble aldri satt på de store prøvelsene, men virket å ha stort sett full kontroll de gangene Romania yppet seg.

STEFAN STRANDBERG - 6

Med Tore Reginiussen ute fikk Strandberg tillit fra start i det norske midtforsvaret. Ble i likhet med Ajer aldri utfordret skikkelig av et svakt rumensk lag, men ingenting å si på innsatsen til Strandberg. Har god kontroll.

BIRGER MELING - 7

Mens den norske venstresiden var et mareritt på mot Serbia ble det til tider festfotball langs venstrekanten mot rumenerne. Meling fikk sjansen på bekostning av Haitam Aleesami og tok virkelig vare på muligheten. Kombinerte ofte glimrende med «Moi» og skapte trøbbel for Romania. Etter 38 minutter noterte han seg for en målgivende da han fant Aleksander Sørloth alene på lengste stolpe. En god kamp av Meling som bør starte neste kamp.

MARTIN ØDEGAARD - 7

Fikk det aldri til å stemme mot Serbia, men mot Romania fikk vi se hvor viktig Real Madrid-spilleren kan være for Norge da han fant Haaland med en nydelig pasning etter 12 minutter. Virket langt mer komfortabel søndag kveld og var involvert i mye av det Norge skapte av sjanser. Fant igjen Haaland som scoret etter pause. En god kamp av Ødegaard - én av Norges beste. Byttet ut med Martin Linnes etter 70 minutter.

SANDER BERGE - 6

Berge hadde fin kontroll på midtbanen sammen med Normann og rumenerne hadde problemer med å spille seg forbi Sheffield United-spilleren. En trygg forestilling av den sentrale midtbanespilleren.

MATHIAS NORMANN - 6

Var som ventet å se fra start mot Romania etter at Lagerbäck tok selvkritikk for at han ikke hadde startet forrige kamp. Normann klarte seg godt på den sentrale norske midtbanen. Russland-proffen tilførte midtbanen energi og kombinerte godt med sine lagkamerater. Fortsetter nok å være Lagerbäcks førstevalg fremover.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 7

Det er lett å tenke tilbake på Serbia-kampen og alt som ikke fungerte på Norges venstreside når man søndag kveld fikk se «Moi» imponere som erstatter for Stefan Johansen. Var flere ganger involvert i sjansene Norge skapte og samarbeidet godt med venstreback Meling. Kom selv til en god sjanse etter 22 minutter da han spilte vegg med Sørloth, men fikk ballen i litt for skrå vinkel til at han klarte å overliste keeper. Solid innsats av Celtic-spilleren.

ALEKSANDER SØRLOTH - 7

Sørloth fikk fornyet tillit på topp og var en av dem som skapte trøbbel for rumenerne. Var kun noen centimetere fra å øke Norges ledelse etter 28 minutter, men la på til 2-0 like før pause da han ble spilt fri på lengste stolpe av Meling. Kom til et par muligheter til etter hvilen, men det ble med den ene scoringen. Likevel en absolutt godkjent kamp av Sørloth.

ERLING BRAUT HAALAND - 8 - Norges beste

Han fikk i likhet med resten av det norske laget enklere arbeidsforhold mot Romania enn mot serberne, men jobben skal uansett gjøres og Haaland fikk vist frem sine kvaliteter da han iskaldt sendte Norge i ledelsen etter 12 minutter. Spilte seg nydelig fri med en frekk tunnel etter 24 minutter, men avslutningen ble dessverre litt for svak. Noterte seg for sin andre scoring for kvelden da han ble spilt fri alene på åpent mål av Ødegaard etter 63 minutter. Haaland var tydelig sulten på mer og kunne juble for hat-trick da han banket inn 4-0 for Norge etter 74 minutter. Norges beste spiller mot Romania.

INNBYTTERE:

MARTIN LINNES - inn for MARTIN ØDEGAARD etter 70 minutter - ikke vurdert

FREDRIK MIDTSJØ - inn for MATHIAS NORMANN etter 70 minutter - ikke vurdert

JOSHUA KING - inn for ERLING BRAUT HAALAND etter 75 minutter - ikke vurdert

JONAS SVENSSON - inn for OMAR ELABDELLAOUI etter 75 minutter - ikke vurdert

JENS PETTER HAUGE - inn for MOHAMED ELYOUNOUSSI etter 84 minutter - ikke vurdert

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha spilt i minst 30 minutter for å bli vurdert med karakter.