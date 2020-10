Børs: Slik spilte Norge mot Serbia

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes innsats i Nations League-oppgjøret mot Serbia torsdag kveld.

NORGE - SERBIA 1-2

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det ble igjen bare med drømmen om et mesterskap for Norge da landslaget tapte torsdagens kamp mot Serbia etter ekstraomganger.

Det norske laget leverte ingen stor forestilling og det var fortjent at serberne gikk videre til playoff-finalen.

Les også: EM-håpet ute: Lagerbäcks valg skaper reaksjoner

Stem på hvem du synes var Norges beste mot Serbia nederst i artikkelen!

Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE JARSTEIN - 7 - Norges beste

Han er ikke lenger førstevalget i Hertha Berlin, men på landslaget fikk 36-åringen som ventet fornyet tillit mot Serbia. Jarstein viste også hvorfor han er Norges førstevalg med flere gode involveringer. Keeperen var stødig i førsteomgangen - selv om han kan takke svake serbiske avslutninger for at det ikke ble baklengsmål før pause. Etter 54 minutter kunne imidlertid Norge takke Jarstein for at det fortsatt stod 0-0 da han stoppet Filip Djuricic sin avslutning. Målvakten kunne gjøre lite med Serbias første scoring. Ble utspilt da Milinkovic-Savic satte inn 2-1.

OMAR ELABDELLAOUI - 4

Den norske visekapteinen slet lenge med å finne seg til rette på høyresiden torsdag kveld. Både de offensive og defensive bidragene ble litt for ofte halvveis og Elabdellaoui kom sjeldent til sin rett. Vi vet han kan bedre.

KRISTOFFER AJER - 3

Celtic-stopperen fikk nok av dueller å bryne seg på inne i den norske sekstenmeteren da serberne ofte slapp enkelt til på kantene. Ajer fikk bruk for alt av muskler i hodeduellene mot Mitrovic. Av og til lykkes han, men serberne slapp også til ved flere anledninger. Dessverre var han feilplassert og tapte duellen mot Mitrovic på Serbias frispark 10 minutter før slutt. Den serbiske spissen fikk enkelt legge inn til Milinkovic-Savic som scoret.

TORE REGINIUSSEN - 4

Tilbake fra start for Norge etter at han måtte stå over forrige oppgjør mot Nord-Irland på grunn av en hodeskade. Ingen ting å si på krigerholdningen til Reginiussen. Fikk i likhet med Ajer en travel dag på jobben. Dessverre sviktet også han da Serbia tok ledelsen. Det var Reginiussen som markerte målscorer Milinkovic-Savic, men sistnevnte stod alene da han satte inn 1-0 til Serbia. RBK-stopperen ble byttet ut før ekstraomgangene - trolig med skade.

HAITAM ALEESAMI - 2

Den klubbløse venstrebacken hadde i likhet med kaptein Stefan Johansen en svært tung kveld på Norges venstreside mot Darko Lazovic og Dusan Tadic. Gang på gang kom Aleesami for sent opp i ballfører og serberne fikk enkelt slå inn i boksen. En veldig svak kamp av Aleesami.

MARTIN ØDEGAARD - 4

Real Madrid-spilleren måtte melde forfall til de forrige landskampene, men torsdag var Ødegaard tilbake på Ullevaal. Heller ikke Ødegaard fikk det helt til å stemme mot Serbia. Det var tydelig å se at unggutten ville mye, men han slet med nå frem til spissene med den viktige nøkkelpasningen. Kom i perioder noe mer til sin rett etter pause da han fant rom sentralt i banen, men ingen stor kamp.

MARKUS HENRIKSEN - 3

Fikk seg en smell i siste kamp for Rosenborg før torsdagens landskamp, men ble klar til å spille og fikk sjansen av Lagerbäck. Svensken har vært glad i bruke Henriksen på den norske midtbanen, men det spørs om han blir å se til startelleveren i neste kamp. For trønderen hadde ingen god kamp mot Serbia. Gjestene trillet ballen for enkelt gjennom midtbaneleddet uten at Henriksen maktet å hindre det. Henriksen hadde heller ingen gode offensive bidrag. Ble byttet ut med Normann til pause.

SANDER BERGE - 4

Sheffield United-profilen var svært usynlig på den norske midtbanen før pause og serberne fant enkelt rom å boltre seg på. Hevet seg heldigvis noe i andreomgangen og fremstod glimtvis mer som den spilleren Norge virkelig trenger skal man henge med mot motstandere som Serbia.

STEFAN JOHANSEN - 2

Norges kaptein fikk store problemer på venstresiden og slapp alt for lett til både Dusan Tadic og Darko Lazovic. Det førte til flere farlige muligheter til serberne som fikk lagt inn i boksen til Aleksandar Mitrovic. Johansen fikk også lite til fremover på banen og ble litt for ofte upresis i pasningsspillet. Dessverre ingen god forestilling av Norges kaptein. Pådro seg en skade etter 65 minutter og ble byttet ut med Joshua King.

ERLING BRAUT HAALAND - 5

Det ble en vanskelig kveld for Norges superstjerne på topp. Serberne visste hva som ventet dem og nektet Haaland bakrommet vi vet han er så god i. Haaland fikk lite å jobbe med mellom de serbiske midtstopperne som lå kompakt. Det var imidlertid Dortmund-spissen skapte Norges eneste ordentlige målsjanse i førsteomgangen da han på corner headet mot mål, men ballen ble reddet på strek. En frustrerende aften for Haaland.

ALEXANDER SØRLOTH - 5

Trønderen var som ventet i Norges startellever etter den imponerende forestillingen mot Nord-Irland. Serberne var imidlertid også som ventet en langt tøffere motstandere og det ble en krevende oppgave for Sørloth. RB Leipzig-spissen fikk i likhet med Haaland lite å jobbe med før pause. Mer med i andreomgangen der han av og til klarte å involvere seg i det oppbyggende spillet. La ned en stor innsats, men dessverre holdt det ikke for han eller lagkameratene på en svak norsk kveld.

INNBYTTERE:

MATHIAS NORMANN - inn for MARKUS HENRIKSEN etter 45 minutter - 6

Kom inn for en svak Henriksen ved pause. Brukte kun ett minutt på å pådra seg et gult kort, men det var kanskje et tegn på at han mente alvor. For det var Normann som tente håpet for Norge da han utlignet etter 86 minutter. Starter nok neste kamp for Norge.

JOSHUA KING - inn for STEFAN JOHANSEN etter 65 minutter -ikke vurdert.

STEFAN STRANDBERG - inn for TORE REGINUSSEN etter 90 minutter - ikke vurdert

MARTIN LINNES - inn for HAITAM ALEESAMI etter 106 minutter - ikke vurdert

MOHAMED ELYOUNOUSSI - inn for MARTIN ØDEGAARD etter 111 minutter - ikke vurdert

MORTEN THORSBY - inn for OMAR ELABDELLAOUI etter 115 minutter - ikke vurdert

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha spilt i minst 30 minutter for å bli vurdert med karakter.