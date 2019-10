Børs: Slik spilte Norge mot Spania

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne i EM-kvalifiseringskampen mot Spania på Ullevaal Stadion.

NORGE - SPANIA 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge så lenge ut til å gå på et tap mot Spania, men Joshua King sikret 1-1 og et poeng da han scoret på straffe på overtid.

Nederst i artikkelen kan du stemme på hvem du synes var Norges beste spiller mot Malta.

Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE JARSTEIN - 5

Den norske landslagskeeperen måtte i aksjon allerede før minuttet var spilt mot Spania, men var påskrudd fra start og avverget spanjolene skuddforsøk. Jarstein fikk mindre å gjøre enn ventet utover førsteomgangen, men hadde god kontroll de gangene han måtte i aksjon. Dessverre hang han ikke like godt med i starten av andreomgangen da Saul sendte Spania opp i ledelsen. Skuddet var godt plassert, men ikke helt umulig å ta for Jarstein.

OMAR ELABDELLAOUI - 7 - Norges beste

Høyrebacken gjorde veldig mye bra mot Spania både fremover og bakover på banen. Vartet opp med en lekker «rabona» til King etter 22 minutter, men spissen klarte ikke å sette sjansen. Elabdellaoui fikk også selv en enorm mulighet etter 38 minutter da han ble spilt fra av Selnæs på lengste stolpe, men høyrebacken brukte for lang tid med ballen og misbrukte sjansen. Fortsatte i god stil også etter hvilen og kom til flere innlegg som Norge dessverre ikke klarte å utnytte. Elabdellaoui skaffet imidlertid straffe på overtid som til slutt sikret Norge et poeng.

KRISTOFFER AJER - 7

Ajer var lørdag tilbake på det norske landslaget etter å ha måttet stå over de siste oppgjørene på grunn av skade. Celtic-stopperen leverte en god kamp for Norge og hadde stort sett god kontroll de gangene han ble utfordret av spanske stjerner. Bra kamp av Ajer.

HÅVARD NORDTVEIT - ikke vurdert

Nordtveit startet i midtforsvaret sammen med Ajer, men måtte ut med skade allerede etter 29 minutter. Gjorde en fin figur frem til han måtte bli byttet ut. Hadde noen skumle klareringer med hodet i returrom, men alt i alt en flott innsats av Nordtveit.

HAITAM ALEESAMI - 7

En solid kamp av den norske venstrebacken. Aleesami hadde med et lite unntak god kontroll bakover på banen og truet svært ofte Spania med gode involveringer langs venstrekanten. En av Aleesamis bedre landskamper.

STEFAN JOHANSEN - 6

Norges kaptein leverte en absolutt godkjent kamp mot Spania. Johansen var flink til å beholde roen da han hadde ballen i beina og kombinerte ved flere anledninger bra med lagkameratene. Gjorde også en fin innsats defensivt. Ble byttet ut med Alexander Sørloth etter en drøy time.

SANDER BERGE - 6

Etter 15 hektiske minutter spilte Berge seg mer inn i kampen og tok kontroll på midtbanen på Ullevaal. Unggutten styrte mye av spillet før pause og var meget god. Han fikk imidlertid en dårlig start på andreomgangen da han hadde en svak klarering som sekunder senere endte i scoring til Spania. Berge kunne og burde også gjort en bedre jobb i forsøk på å blokkere Sauls skudd, men snudde i stedet ryggen til. Litt mer ujevn i prestasjonen i andreomgangen. Trekkes for Norges baklengsmål.

MARKUS HENRIKSEN - 4

Henriksen har ikke spilt A-lagsfotball på lang tid og det kom noen ganger til syne mot Spania. Trønderen ble til tider hengende mye etter kvikke og pasningssikre spanjoler. Hadde riktignok noen gode involveringer etter hvilen, men var nokså anonym. Henriksen ble byttet ut med Bjørn Maars Johnsen etter 82 minutter.

OLE SELNÆS - 6

Selnæs var ikke alltid like mye involvert fra sin venstrekantposisjon, men gjorde en del bra de gangene han fikk ballen. Fant blant annet Elabdellaoui med en strålende pasning etter 38 minutter, men sistnevnte tok ikke vare på sjansen. Kom også til en god sjanse etter 72 minutter, men avslutningen som var på vei mot mål ble dessverre blokkert av en spanjol.

MARTIN ØDEGAARD - 7

Mange øyne rettet mot Martin Ødegaard lørdag kveld, men unggutten taklet presset bra. Strødde som vanlig gode pasninger og skapte trøbbel for spanjolene. Manglet målpoeng lørdag kveld, men har utvilsomt blitt en nøkkelspiller for Norge.

JOSHUA KING - 7

Bournemouth-spissen måtte som ventet kjempe mye alene på topp og skapte til tider problemer for det spanske forsvaret med sin styrke og hurtighet. King klarte imidlertid ikke ta vare på de sjansene han kom til, og det ble veldig mye «nesten» for Norges spiss. Da Norge fikk straffe på overtid var han imidlertid iskald og sikret dermed et poeng.



INNBYTTERE:

Even Hovland - inn for Håvard Nordtveit etter 29 minutter - 6

Hovland kunne sendt Norge til himmels bare sekunder etter at han hadde kommet inn, men tok ikke vare på sjansen han fikk på hodet. Midtstopperen gjorde imidlertid en fin innsats bakover på banen og savnet etter Nordtveit var ikke merkbart.

Alexander Sørloth - inn for Stefan Johansen etter 62 minutter - ikke vurdert.

Bjørn Maars Johansen - inn for Markus Henriksen etter 83 minutter - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha spilt i minst 30 minutter for å bli vurdert med karakter.