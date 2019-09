Børs: Slik spilte Norge mot Sverige

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne i EM-kvalifiseringskampen mot Sverige på Friends Arena.

SVERIGE - NORGE 1-1:

STOCKHOLM (Nettavisen): Norge og Sverige spilte uavgjort 1-1 på Friends Arena i Stockholm søndag.

Nederst i artikkelen kan du stemme på hvem du synes var Norges beste spiller mot Malta.

Under følger Nettavisens spillerbørs.

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 5

Trygg og gode i feltet. Ute og plukker flere svenske innlegg, som kunne blitt farlig. Vanskelig å gjøre noe med utligningen til svenskene. Bommer på en utboksing i den andre omgangen, der han kanskje burde fått frispark.

OMAR ELABDELLAOUI - 5

Noen uheldige involveringer i den første omgangen, der han bommer på ballen inne i sekstenmeteren ved et tilfelle og selger seg i en duell midt på egen halvdel ved et annen tilfelle. Villig til å gå i angrep og kommer til noen gode innlegg og også en farlig avslutningsposisjon. Nær ved å servere King/Haaland på blank kasse.

TORE REGINIUSSEN - 4

Sliter noe i duellene med Alexander Isak i den første omgangen. Selger seg og taper skulder mot skulder duell og bommer også på en tilbakeheading som kunne blitt skjebnesvangert. Spiller seg opp i den andre omgangen.

HÅVARD NORDTVEIT - 6

Får naturligvis en vanskeligere jobb med å spille ut bakfra enn mot Malta, men løser det på en grei måte. Slår langt når det trengs og er som regel også presis. Leverer en ganske god prestasjon. Noe uoppmerksom når han mister ballen midt på svenskenes halvdel i andre omgang.

HAITAM ALEESAMI - 5

Mange svenske angrep bygges opp på Aleesamis side, og det tillates litt for mange innlegg. Til slutt ender det også opp med svensk utligning. Amiens-backen får bedre kontroll utover i den andre omgangen og virker trygg. Ikke like mange bidrag offensivt som sin backkollega på motsatt side

MARKUS HENRIKSEN - 5

Mange stusset da Markus Henriksens navn stod i lagoppstillingen. Den utfryste Hull-spilleren gjorde imidlertid det han var satt på banen for å gjøre, han går i krigen. Spiller på det sikre, og det er ikke unaturlig at ikke alt sitter i pasningsspillet for en spiller som knapt har spilt kamp de siste månedene. Må ut med skade etter 63 minutter.

OLE SELNÆS - 5

Spiller i en uvant posisjon ute på venstresiden, men løser det på en grei måte. Kommer til en del innlegg, og med trønderens presise fot blir det da også ofte farlig. Flyttes inn sentralt i en mer kjent rolle i den andre omgangen når Tarik Elyounoussi kommer inn.

SANDER BERGE - 6

Stabiliserer den norske midtbanen på en god måte. Trygge pasningsvalg og tar for seg i duellene. Viser også frem drivet sitt med ball når han ved et par anledninger tilsynelatende enkelt drar seg forbi svenske motspillere. Mangler litt på den siste pasningen.

STEFAN JOHANSEN - 6

Kapteinen går i krigen for Norge og går også foran og setter inn ledermålet helt på slutten av første omgang. Slår gode innlegg og tar over dødballoppgavene underveis i den andre omgangen. Byttet ut kvarteret før slutt.

MARTIN ØDEGAARD - 7 - Norges beste

Tøffe arbeidsforhold som ventet, men det skjer alltid noe når Ødegaard har ballen. Slipper ballen i rett øyeblikk stort sett hver gang og er et konstant uromoment svenskene sliter med å få kontroll på. Glitrende gjennomspill til Tarik Elyounoussi i andre omgang, og har også en lekker stikker til King.

JOSHUA KING - 7

Viser klasse og hvor farlig han er når han kommer rettvendt og setter fart mot de svenske forsvarsspillerne. Våkent fremme og snapper ballen og starter angrepet som gir Norge 1-0. Råsterk også i oppspillsfasen og klistrer til seg stort sett alt som slåes i hans retning.

INNBYTTERE:

Tarik Elyounoussi - inn for Markus Henriksen etter 63 minutter - ikke vurdert.

Erling Braut Haaland - inn for Stefan Johansen etter 75 minutter - ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.