Borussia Dortmund ble latterliggjort i sesongens siste runde

Erling Braut Haaland og hans lagkamerater med flau affære i Bundesliga-avslutningen.

BORUSSIA DORTMUND - HOFFENHEIM 0-4:

Det var duket for den aller siste runden av Bundesliga-sesongen. På forhånd hadde hjemmelaget lite å spille for, siden andreplassen ble sikret i forrige serierunde da de gulkledde slo RB Leipzig med to scoringer av Erling Braut Haaland. Nordmannen hadde dermed mye selvtillit til sesongens siste serierunde i Bundesligaen mot Hoffenheim.

Allerede etter fem minutter var Dortmund farlig frempå etter et skudd av Thorgan Hazard, men Hoffenheim-målvakt Oliver Baumann reddet mesterlig. Like etterpå var det bortelaget som rullet opp et bra angrep på høyresiden, og til slutt avsluttet Andrej Kramaric strålende og bortelaget tok en sjokkerende 1-0 ledelse på et folketomt Signal Iduna Park.

Motivert bortelag

Utover omgangen kunne det virke som at Dortmund følte seg «ferdig» for sesongen, fordi Hoffenheim fortsatte å ha ballen en del på Dortmunds banehalvdel. De hadde også en del å spille for, nemlig en plass i neste sesongs Europa League.

Kroaten Kramaric fortsatte å være på hugget, og var en håndfull i første omgang for Dortmunds forsvar. Hjemmelaget, på sin side, slet med å få i gang spillet de første 45 minuttene av kampen. Bortelaget utnyttet også hjemmelagets uinspirerte holdning, og økte ledelsen etter 30 minutter av kampen. Naturligvis var det også Kramaric som satte inn 0-2 målet.

- Det er ingen som virker tente her. De er nærmere 3-0 nå, Hoffenheim, enn at Dortmund skal få en redusering, sa kommentator Eivind Bisgaard Sundet, like før pause.

- Vil dere avslutte med litt stolthet? Man får håpe at spillerne går i seg selv, sa en krass Lars Tjærnås om Dortmunds elleve utvalgte ute på banen.

- Ikke fått til noe som helst

I pausen var ikke ekspertene nådige med Dortmunds prestasjoner de første 45 minuttene.

- Det er feriefotball. De har ikke fått til noe som helst. Dette er ikke bra, sa Viasport-ekspert Morten Langli.

Dortmund-trener Lucien Favre var heller ikke fornøyd etter første omgang, og han tok grep umiddelbart i pausen. Supertalentet Jadon Sancho og Achraf Hakimi kom innpå etter hvilen.

Hat-trick

Til tross for at Dortmund forsterket laget i andre omgang, hjalp det lite. Kramaric var langt ifra ferdig for dagen. Kroaten økte ledelsen til 0-3 etter 48 minutter. Ett minutt senere var det en klønete Mats Hummels som felte Dabbur og dommeren dømte straffe.

Og hvem ellers skulle ta den? Kramaric, selvfølgelig. Og kroaten satte inn sitt fjerde (!) for dagen etter 50 minutter.

- Jeg tror at Favre har glemt å fortelle hvordan de skal spille. Nå går det på yrkestoltheten løs, hverken mer eller mindre. Det er noe av det verste jeg har sett, sa Tjærnås.

Hoffenheim fortsatte å skape sjanser, og etter 56 minutter vartet Dortmund-keeper Roman Bürki opp med en kjemperedning på avslutningen til danske Robert Skov.

- Nei, nei, nei

Etter 70 minutter var det imidlertid slutt på Kramaric-showet. Kroaten ble byttet ut.

- Nei, nei, nei, sa Tjærnås, som gjerne ønsket å se 29-åringen videre på banen.

Utover omgangen dabbet tempoet av og lite skjedde, men med norske øyne var det interessant å se Håvard Nordtveit på banen etter 83 minutter.

Kampen ebbet ut til slutt, og dermed avsluttet Dortmund sesongen på pinlig vis på hjemmebane, men kan i hvert fall trøste seg med at de endte som nummer to på tabellen og skal spille Champions League neste sesong. Med seieren i dag sikret Hoffenheim seg sjetteplassen som også gjør at laget skal spille Europa League neste sesong. Bayern München vant Bundesligaen suverent.