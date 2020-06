Borussia Dortmund i totalkollaps mot nedrykkskandidat: - Ikke påskrudd

En real katastrofe-kamp for Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund.

BORUSSIA DORTMUND - MAINZ 0-2

Tirsdag ble det klart at Bayern München var seriemestere for 30. gang i Tyskland, og kanskje det hadde en innvirkning på det vi fikk se fra Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland dagen derpå.

De gulkledde møtte aldri opp til hjemmekampen mot nedrykkskandidat Mainz, som for anledningen hvilte mer enn halve laget sitt.

Kalddusj

Kampens første omgang forløp seg lenge uten nevneverdige av muligheter, og til tross for et vanvittig målsnitt er fortsatt Haaland avhengig av servering fra sine lagkamerater for å score målene sine.

Og det skulle la vente på seg.

Det var Mainz som kom til kampens første store mulighet, etter en effektiv kontring like før halvtimen var spilt. Kun nøling fra Burkhardt i den avgjørende situasjonen holdt nullen i kampen, men det var fortsatt et skremmeskudd.

MÅL: Jonathan Burkardt bommet på den første, men scoret på den andre muligheten han fikk. Foto: Guido Kirchner (AP)

Fem minutter senere dukket nemlig samme mann opp i Dortmund-boksen, og stanget inn et milimeterpresist innlegg fra Bote Baku. Det er heller ingen overdrivelse å si at ledelsen også var fortjent for gjestene - som for anledningen hadde hele syv mann ute av laget.

Til helgen spiller nemlig Mainz semifinale i cupen mot Werder Bremen, og det var dermed der prioriteringen lå.

- Ikke påskrudd

Før hvilen var Dortmund nærmest som en skygge av seg selv, og det ble heller ingen pangstart på kampens andre omgang.

Snarere tvert imot; Mainz fikk nemlig et helt korrekt idømt frispark i kampens 49. minutt, som Jean-Philippe Mateta omsatte på enkleste vis.

- Dette er fra vondt til verre. Dortmund er ikke påskrudd i det hele tatt, sa Roar Stokke, som kommenterte kampen for Viasat.

FORTVILER: Jadon Sanchohadde ingen god kveld på banen mot Mainz. Foto: Guido Kirchner (AFP)

Og det var nedrykkskandidaten som kjørte showet på Signal Iduna Park også etter hvilen.

I fare for å bruke en allerede oppbrukt klisjé, så virket det rett og slett som om Mainz ville mer i denne kampen enn hva Dortmund-stjernen ville.

Tempoet, pasningsspillet og kombinasjonene vi har blitt så kjent med fra Dortmund uteble totalt, og pasningsfeilene tidvis florerte.

Mainz, på sin side, tok enhver kontringsmulighet som bød seg - og jaktet alle andreballer som det sto om liv og død. 20 minutter før full tid burde også Boetius økt ledelsen til 3-0, men avslutningen fra kort hold gikk langt og vel over mål.

Mer skulle heller ikke skje, og dermed gikk Haaland & co på et svært overraskende tap denne onsdagen.

I neste runde venter RB Leipzig, som nå bare er fire poeng bak i kampen om andreplassen i Bundesliga - i det det gjenstår to kamper å spille før sesongslutt.