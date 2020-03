Borussia Dortmund innfører midlertidig «selfie»- og autografnekt

Opplyser om at spillerne vil være utilgjengelige grunnet smittefare.

Det er på sine offisielle nettsider at Borussia Dortmund bekrefter at de har innført «selfie»- og autografnekt for sine spillere, i frykt for en potensiell koronasmitte innad i troppen.

Videre skriver de at grunnet smittefaren så vil heller ikke treningene være åpne for supportere, og opplyser samtidig om at dette også gjøres for «å beskytte andre treningsbesøkede» på feltet.

Det betyr at blant annet Erling Braut Haaland, som ofte er en av favorittene hos både bilde- og autografjegere hos den tyske storklubben, ikke lenger vil være tilgjengelig for supporterne i tiden fremover.

Ber om forståelse

Dortmund-direktør Michael Zorc har også forsøkt å forklare vedtaket til supporterne på klubbens offisielle nettside:

- Vi ber om deres forståelse av dette valget, hvilket vi tar i håp om å kunne redusere risikoen for smitte, forklarer den tyske sportssjefen i pressemeldingen Dortmund kommer ut med mandag.

De skriver videre i meldingen at avkutting av spillernes kontakt med supportere er «et av flere forholdsregler» som er blitt gjort rundt laget som blant annet spiller åttedelsfinale i Champions League mot Paris Saint-Germain.

SELFIEKONGE: Erling Braut Haaland er populær blant bilde- og autografjegerne. Foto: Adrian Richvoldsen (Nettavisen)

Videre informerer de om at klubbens medisinske avdeling er i dialog med Robert Koch-instituttet i Berlin rundt oppdateringer på coronaviruset.

Smitten herjer i store deler av verden, og det tyske superlaget er overhode ikke alene om å ta sine forholdsregler rundt smittefaren. Også Champions League-laget Valencia har tatt sine forbehold.

I forrige uke valgte klubben å avlyse alle pressekonferanser som følge av smittefare. Valencia er en av byene i Spania der man har mennesker som har testet positivt for viruset.

I helgen ble også fem kamper i den italienske toppdivisjonen Serie A stoppet grunnet coronaviruset. Blant kampene som ble stoppet var toppoppgjøret mellom Inter og Juventus.

Liverpool-krise?

Virusutbruddet har også gjort at man vurderer å stoppe Premier League-sesongen i en periode fremover. Ifølge The Telegraph kan dette få grusomme følge for Liverpool sin sesong.

Merseyside-laget, som tapte sin første seriekamp denne helgen mot Watford, ligger godt an til å vinne ligaen denne sesongen. Men smittefaren gjør at tittelhåpet kan ryke.

Det skal nemlig være slik at dersom sesongen avkuttes, så vil Premier League måtte ta en avgjørelse hvorvidt de ønsker å krone en vinner basert på resultatene da sesongen ble sluttet, eller om de anser at sesongen ikke er tellende.

Liverpool er et av lagene Erling Braut Haaland fant nettmaskene mot denne sesongen, da han kom inn fra benken og scoret i Champions League for Red Bull Salzburg.

Denne sesongen har vært et eneste stort eventyr for nordmannen. Han står med 10 scoringer i Champions League, og det er kun målmaskinen Robert Lewandowski som kan vise til flere scoringer i Europas gjeveste klubbturnering.

Totalt denne sesongen står nordmannen med smått sensasjonelle 40 scoringer på 31 kamper i den tyske- og østerrikske Bundesligaen, samt cupene i begge nasjonene og ovennevnte Champions League.

