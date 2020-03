Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland med seier mot Bundesliga-rival

Erling Braut Haaland målløs av banen, men Borussia Dortmund tok en ny viktig seier i Bundesliga.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSIA DORTMUND 1-2

Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland stakk til slutt av med samtlige tre poeng med Mönchengladbach, men uten at nordmannen fant veien til nettmaskene.

Det gjorde dog Thorgan Hazard og Achraf Hakimi, som sikret seieren for de gulkledde.

Ti målpoeng på fem starter

Det var hjemmelaget som kom best i gang lørdag kveld, og etter drøye syv minutter fikk Lars Stindl en enorm mulighet - som ble mesterlig stoppet av Roman Bürki.

Bare minuttet senere ble det mål i andre enden.

Haaland snappet opp en svak pasning og spilte Thorgan Hazard mesterlig gjennom. En svak berøring og mesterlig avslutning senere var Borussia Dortmunds ledelse et faktum - og nok et målpoeng for Haaland i samme slengen.

Mönchengladbach kom også til et par gode muligheter etter en særs rufsete start - men hjemmelaget hadde ikke marginene på sin side innledningsvis i omgangen.

Haaland var jevnt over mye involvert i det Dortmund foretok seg før hvilen, og nordmannen viste ved flere anledninger at han kan mer enn å bare banke inn mål. Ikke lenge før hvilen kom Haaland seg til en god avslutningsposisjon, men skuddforsøket ble blokkert i tolvte time.

Bürki måtte også vise frem keeperkunstene sine like etter, med en fremragende inngripen for å dytte volleyforsøket til Plèa.

Haaland gikk målløs i garderoben, men fikk skryt for andre egenskaper han viste på banen før hvilen. Viasat-ekspert, Rune Bratseth, mente fortsatt det er ting nordmannen kan bli bedre på.

- Han er sterk og god til å holde på ballen, men det som kan bli mye bedre er hodespillet. Han må legge mer vekt på det, han er tross alt 194 cm høy. Hvis du sammenligner han med Robert Lewandowski, så er det den store forskjellen. Det mangler litt på timingen hos Haaland, det er ikke et felt han har mye selvtillit på, mente Rune Bratseth.

Håndgemeng og Haaland-skade

Omgangen startet også på verst tenkelige vis for Haaland og Dortmund.

En smart hjørnesparkvariant endte til slutt hos Stindl, som enkelt kunne kunne sende ballen i nettmaskene bak Bürki. Haaland forsøkte forgjeves å stoppe ballen på streken, men det holdt akkurat ikke.

Etter det tok også hjemmelaget for alvor grep i kampen, og fikk fornyet tro på at samtlige tre poeng kunne bli værende på Borussia Park. Det ble også ropt på straffe ved flere anledninger, uten at hoveddommer eller VAR var med på akkurat det.

I det 65. minuttet kom Hazard til en enorm mulighet, men Sommer vartet opp med et tigersprang fra øverste hylle og fikk dyttet ballen ut til hjørnespark.

Så skjedde det veldig mye på veldig kort tid.

Haaland fikk seg et voldsomt svev etter en duell med Matthias Ginter, og landet tilsynelatende svært forkjært på ankelen sin. Mens nordmannen lå på gressmatta og vrei seg i smerter, gikk Dortmund rett opp i angrep.

Der fant ballen veien til Achraf Hakimi, og marokkaneren gjorde ingen feil alene med Sommer - og la ballen elegant i hjørnet. Haaland lå fortsatt med store smerter, men klarte etterhvert å rusle av- og på gressmatta for egen maskin.

NEDE FOR TELLING: Heldigvis klarte Haaland å riste av seg skaden.

Et kvarter før slutt ble det også et realt håndgemeng på banen, hvor spillere såvel som Dortmund-trener, Lucien Favre, var involvert. Situasjonen roet seg relativt fort, og endte kun med gul kort til Jadon Sancho.

I kampens 86. minutt trodde nok samtlige som så oppgjøret at Haaland endelig ville få målet sitt, da han la ballen tilrette og klinte til innenfor sekstenmeteren - etter en lekker pasning fra Jadon Sancho.

Den ballen havnet dog langt, langt opp på rad z - til stor overraskelse fra bortesupporterne.

- I alle dager, reagerte Eivind Bisgaard Sundet for Viasat umiddelbart.

Flere scoringer eller store hendelser fikk vi heller ikke servert, og dermed lever fortsatt gullhåpet for Borussia Dortmund denne sesongen. Med en kamp mer spilt enn Bayern München, ligger Haalands lag ett lite poeng bak gigantene fra Bayern.