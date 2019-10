Borussia Dortmund-topp om Klopp: - Det kan ha vært en tabbe

Kommer med en dose etterpåklokskap i ny bok.

Jürgen Klopp ble for alvor kjent som en av verdens beste trenere under tiden i Borussia Dortmund. Han ledet klubben til to ligamesterskap og en Champions League-finale. Etter en skuffende 2015-sesong takket han imidlertid av i klubben.

Noen måneder senere ble tyskeren presentert som ny manager i Liverpool. Han overtok jobben etter Brendan Rodgers i midten av oktober 2015.

Borussia Dortmunds daglige leder Hans-Joachim Watzke er disse dager aktuell med bok og der er naturlig nok Jürgen Klopp et tema. Watzke, Klopp og sportsdirektør Michael Zorc har fått mye av æren for å gjenreise Dortmund som storklubb.

Klopp og Watzke skal ha hatt et tett forhold under tiden i klubben.

Ærlig innrømmelse



I boken skriver Watzke at det var Klopp selv om tok beslutningen om å dra.

NÆRE VENNER: Jürgen Klopp og Hans-Joachim Watzke. Foto: Martin Meissner (AP / NTB scanpix)

- Du vet det, du også: Det er lettere å dra nå, etter sju år, skal Klopp ha sagt til Watzke da han offentliggjorde avgjørelsen om å forlate Borussia Dortmund i 2015.

Bruddstykker fra boken er gjengitt i den tyske avisen Bild.

Watzke skriver at de ikke gjorde noe for å få treneren til å endre meining, men kommer med en ærlig innrømmelse om at det kan ha vært et feilgrep.

- Vi prøvde ikke å få ham til å ombestemme seg lenger, men det var kanskje en tabbe. Det ville kanskje vært bedre om vi byttet ut hele laget i stedet, skriver han.

Thomas Tuchel, Peter Bosch, Peter Stöger og Lucien Favre har etterfulgt Klopp som hovedtrener i Dortmund. Ingen av dem har levd opp til Klopps suksess.

I 2018 ønsket Watzke å hente Klopp tilbake til Dortmund, men fikk blankt nei.

- Jeg ville ta Dortmund i en ny retning, så jeg måtte i hvert fall høre med Jürgen. Men jeg visste at han ville fullføre kontrakten sin i Liverpool. Han har alltid fullført kontraktene.

Klopp ga klar beskjed til sin gamle venn:

- Er du dum? Har du drukket? Hvor i all verden fikk du den ideen fra? Jeg har fortsatt noen år igjen i Liverpool, skal Klopp ha svart på forespørselen.

- Kom en del tårer



Watzke skriver videre i boken at han gråt da Klopp takket for seg i klubben i 2015.

- Jeg visste at vi aldri kom til å få en slik trener igjen. Da jeg sa farvel til ham, kom det en del tårer, står det å lese i boken til klubbens daglige leder.

Han utdyper ytterligere om det dype båndet dem imellom.

- Et slikt forhold som jeg og Jürgen hadde i over sju år, det har ikke skjedd før. Sånne forhold vil nok trolig aldri komme igjen. Det er på en måte litt som når barna dine flytter ut. Du vet det vil skje én eller annen gang, men du kommer fortsatt til å savne dem, skriver Watzke om forholdet til Klopp.

Boken har for øvrig fått tittelen «Echte Liebe: Ein Leben Mit dem BVB».

Klopp holdt Liverpool-løfte



Klopp ble altså annonsert som ny manager i Liverpool 8. oktober 2015 og ble i etterkant av sin første pressekonferanse omtalt som «The normal one».

Et lite ordspill på at José Mourinho en gang i tiden omtalte seg selv som «The special one».

Tyskeren ble raskt populær blant Liverpool-fansen og allerede på sin første pressekonferanse lovet han å vinne et stort trofé i løpet av sine første fire år der.

Det løftet ble innfridd i starten av juni da Liverpool gikk til topps i Champions League etter en 2-0-seier over Tottenham i finalen som ble spilt i Madrid.

Denne sesongen har Klopp og Liverpool fått en strålende start i jakten på et nytt trofé. Klubben har full pott - 24 poeng - etter de første åtte ligakampene i Premier League. Det har allerede blitt en luke på åtte poeng ned til Manchester City på andreplass.