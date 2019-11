Børven-dobbel da Odd tok stort steg mot medalje

Eliteseriens toppscorer Torgeir Børven viste nok en gang sin verdi for Odd, mens Mjøndalen gikk på nok et tungt tap.

ODD - MJØNDALEN 3-2:

Mjøndalen måtte reise tomhendte hjem etter å ha tapt 2-3 for Odd på Skagerak Arena mandag.

Odd har dermed festet et aldri så lite grep om en medalje i Eliteserien 2019, mens Mjøndalen skal få det tøft med å beholde plassen.

Heldig 3-2-scoring

Torgeir Børven, som scoret to av Odds mål og var sterkt delaktig i hjemmelagets seiersmål, var godt fornøyd da han snakket med Max etter kampslutt.

- Det er fryktelig godt å ta tre poeng i dag. Det var et par nedturer underveis, men vi er sterke og klarer å snu det. Vi begynner ikke å stresse for mye. Vi vet at vi klarer nok til å snu kampen, selv om vi får et seint mål imot. Det er godt, sa Børven.

Eliteseriens toppscorer burde nok fått frispark mot seg da han taklet William Sell i situasjonen der Odd gikk opp til 3-2.

- Jeg tror jeg takler han ganske bra. Jeg vet ikke om den spretter i keeper og inn eller hva den gjør, men det driter jeg i, sa Børven.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var ikke i tvil om at Mjøndalen skulle hatt frispark i den duellen.

- Jeg så beina til Sell i garderoben og lurte på hva i all veden som hadde skjedd med han. Han var sår fra knærne og ned på begge beina. At det var noe som skjedde der, og det ser man jo her ... det er et soleklart frispark. Jeg så det ikke i matchen, men når jeg ser bildene nå, er jeg uenig i at vi ikke fikk frispark der, sa Hansen.

GODKJENTE 3-2-MÅLET: Trygde Kjensli godkjente Odds seiersmål, til tross for at Torgeir Børven måkte ned William Sell. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Ofret Gauseth ved pause

Etter flere gode sjanser til begge lag var det Mjøndalen som tok ledelsen midtveis i den første omgangen, og det med god hjelp fra Odd-forsvaret.

Sondre Rossbach ruset ut for å plukke ballen, men Birk Risa sparket den unna rett foran Odd-keeperen. Ballen havnet rett i beina til Tonny Brochmann, som fikk en enkel jobb med å sette inn 1-0 for bortelaget.

Rett før pause slo vertene tilbake da Elba Rashani svingte inn en corner fra høyre. Tobias Lauritsen stusset ballen videre på bakerste stolpe, der Eliteseriens toppscorer, Torgeir Børven, headet inn 1-1.

Ved pause valgte Mjøndalen-trener Vegard Hansen å ta kaptein Christian Gauseth av banen til fordel for Alexander Betten Hansen.

BYTTET UT: Christian Gauseth ble byttet ut ved pause i møtet med Odd mandag. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Børven avgjorde



Det var Odd som hadde styrte det meste av det som foregikk ute på Skagerak Arena utover i omgangen, men Mjøndalen viste seg å være hakket mer effektive.

Etter en svak Odd-klarering plukket Vetle Dragsnes opp andreballen, dro seg forbi en mann, før han dunket inn 1-2 fra 11-12 meter.

Et snaut kavarter før gikk Børven i bakken innenfor sekstenmeteren etter en duell Sondre Solholm Johansen. Markus Kaasa satte ballen i nettet sekunder senere, men da hadde dommer Trygve Kjensli allerede blåst straffe for forseelsen mot Børven.

Eliteseriens toppscorer Torgeir Børven tok straffesparket selv, og gjorde ingen feil da han sendte Julian Faye Lund til sin høyre og ballen til venstre.

Børven var også sterkt involvert da Odd gikk opp til 3-2 etter 84 minutter. Ballen ble slått inn fra høyre, og William Sell klarerte ballen under sterkt press fra Odd-spissen, rett i hælen på keeper Faye Lund og i mål.

Spørsmålet er om ikke Sell burde hatt frispark da han ble måkt ned av Børven etter at han hadde sparket ballen i sin egen keeper.

Tre serierunder før slutt ligger Mjøndalen og Ranheim under streken med 24 poeng. Strømsgodset er på kvalikplass med 26 poeng, mens Tromsø og Sarpsborg 08 har 28 poeng.