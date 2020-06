Børven klar for Rosenborg

Rosenborg bekrefter at klubben henter Torgeir Børven fra Odd når kontrakten med skienslaget går ut 31. juli.

Børven, som scoret på straffe for Odd i seriepremieren mot Sandefjord tirsdag, har kommet til enighet med trønderne om en avtale som strekker seg ut 2022-sesongen.

Det bekrefter Rosenborg på sine hjemmesider.

- Jeg er veldig glad for å ha skrevet under for Rosenborg. Jeg fikk en god feeling med en gang Rosenborg kom på banen, og da var det egentlig ingen tvil. Rosenborg er Norges største klubb, og jeg kommer til Trondheim for å oppleve seriegull, cupgull og europacupspill, sier Børven til RBK.no.

Fjorårets toppscorer i Eliteserien spiller for Odd ut kontraktstiden - frem til 31. juli.

- Jeg skal gjøre mitt beste for Odd frem til kontrakten utløper, og gleder meg til å starte et nytt kapittel i Trondheim 1. august, sier han.

Etter tirsdagens møte med Sandefjord, ville han ikke svare på spørsmål om en mulig overgang til Rosenborg, men mindre enn et døgn senere er han altså bekreftet klar.

Børven har tidligere spilt for Brann, Vålerenga og nederlandske Twente.

Forrige sesong scoret han 21 mål på 30 kamper i Eliteserien for Odd.