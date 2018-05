Bosnisk avis hevder Klopp-assistent tar over Arsenal

Jürgen Klopps assistenttrener i Liverpool, Zeljko Buvac, skal ifølge velinformert bosnisk avis ta over som manager i Arsenal etter Arsène Wenger.

Ifølge avisen Pravda BL , som i 2015 var først ute med å melde at Klopp og Buvac skulle til Liverpool, slår stort opp at Klopps assistent er på vei til Arsenal.

Det slo ned som en stor overraskelse da det for et par dager siden ble avslørt at Klopps betrodde assistent gjennom 17 år tok en «pause» fra jobben i Liverpool kort tid før Champions League-møtet med Roma.

Liverpool hevdet raskt at Buvacs fravær i sesonginnspurten skyldes personlige årsaker, noe Pravda BL mener ikke er helt korrekt. Ifølge den bosniske avisen er Buvac hjemme i Bosnia for å lade batteriene før han tar over som Wengers arvtaker i Arsenal.

«Etter 18 års samarbeid med Jürgen Klopp, bestemte Zeljko Buvac seg for å gå sin egen vei», skriver avisen.

«Ifølge våre kilder har Buvac avtalt alt med Arsenal, som han til sommeren vil ta over etter den legendariske franskmannen Arsène Wenger», heter det videre.

56 år gamle Buvac blir omtalt som «hjernen» bak Klopps heavy metal-fotball. Duoen har jobbet tett sammen i snart 20 år.

(©NTB)

