Boston Bruins vant overlegent i St. Louis

St. Louis Blues kunne vunnet hele NHL-sluttspillet i den sjette finalekampen søndag, men Boston Bruins beit fra seg på bortebane og vant 5-1.

Dermed blir sjuende og siste kamp onsdag, lokal tid, som avgjør hvem som blir årets Stanley Cup-mestre.

Skuddstatistikken, 32-29 til vinnerlaget, viser at lagene hadde rundt like mange muligheter, men denne gangen var det Boston-laget som hadde best uttelling.

Brad Marchand fikk pucken i mål i det 9. minuttet av første periode, mens hjemmelaget hadde to mann utvist.

Deretter fulgte en målløs andre periode, før Brandon Carlo økte ledelsen til 2-0 i tredje periode etter 2,5 minutter. Knapt åtte minutter senere la Karson Kuhlman på til 3-0, og løpet begynte å se litt kjørt ut for Blues.

Det måtte fotodømming til for å se at pucken var over streken da Ryan O'Reilly ga hjemmefansen litt håp og reduserte til 3-1 etter 12 minutter av sisteperioden. Mer ble det imidlertid ikke på St. Louis-publikummet.

To minutter etterpå dukket David Pastrnak opp, satte inn pucken til 4-1-ledelse for Bruins og punkterte dermed håpet helt for St. Louis Blues om å avslutte finalespillet søndag.

Zdeno Chara satte kronen på verket ved egenhendig å besørge 5-1-scoringen drøyt to minutter før slutt.

Det er nå 3-3 sammenlagt i best av sju-serien i NHL-sluttspillet. Lagene har vært jevngode i hele sluttspillet, og der begge lagene har hatt ledelsen sammenlagt.

