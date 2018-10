Boston Red Sox først til World Series

Andrew Benintendi avgjorde med dette mottaket da Boston Red Sox slo Houston Astros i et sjeldent baseballdrama onsdag. Dagen etter sluttet kampen igjen da ballen havnet i hans hanske, og Red Sox er klar for World Series. Foto: Christopher Evans, The Boston Herald via AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )