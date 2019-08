Botheim la seg flat etter feiringen mot Tromsø: - Ren idioti

Erik Botheim feiret på seg Eirik Hornelands vrede i storseieren mot Tromsø. Etter kampen var det en angrende 19-åring som møtte pressen.

ROSENBORG - TROMSØ 5-2:

LERKENDAL STADION (Nettavisen): Horneland valgte å spare flere kanoner før returoppgjøret i CL-kvaliken mot Maribor. Én av dem han sparte var Alexander Søderlund, noe som åpnet for en sjanse fra start for Erik Botheim.

Den grep han med begge hender, og litt mer til.

19-åringen misset innledningsvis på en gedigen sjanse, men tok revansje like etter da han satte inn 1-0. Kraftspissen valgte å feire med å gjøre en håndbevegelse som kan tolkes som at det snakkes mye, før han simulerte at han fryser.

Det falt ikke i god jord på RBK-benken.

Eirik Horneland føk opp fra sin plass, før han kalte spissen til seg. Der ga han klar beskjed om at en lignende feiring ville sende Botheim rett i garderoben, før han sporenstreks sendte Søderlund i oppvarming.

Bohteim virket imidlertid ikke å bry seg nevneverdig, for da han scoret senere i omgangen valgte han å kopiere deler av sin egen feiring.

Også etter den andre scoringen til Botheim ble Søderlund sendt i oppvarming, og TV-kameraene fanget også opp RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye i pausen, som heller ikke virket nevneverdig imponert over Botheims målfeiring.

Det ga han også klart uttrykk for overfor Eurosport.

- Unge spillere må lære seg at det er et lagspill. Hvis de viser tegn til at de ikke forstår det, havner de veldig fort bakerst i køen igjen, sa han til Eurosport.

REAGERTE: Slik var deler av feiringen til Erik Botheim mot Tromsø.

Angrende Botheim: - Ren idioti

Den fremmøtte pressen flokket seg rundt Botheim etter kampen. Da hadde han hatt en alvorsprat med Horneland for lenge siden.

Den kom nemlig allerede i pausen, etter at Botheim ikke fikk med seg hva som ble sagt etter 1-0-scoringen.

Etter kampen la han seg fullstendig flat.

- Jeg hørte ikke hva han sa (etter 1-0), men jeg fikk høre det i pausen, så da fikk jeg tenkt litt. Det er sant det han sier, kollektivet går først, forteller spissen til Nettavisen og legger til at feiringene egentlig ikke betydde noe spesielt.

- Det er bare ren idioti egentlig. Jeg burde selvfølgelig takket lagkameratene mine som serverete meg gjennom hele matchen, sier Botheim som fikk en god klem av Horneland da han ble tatt av banen etter 74 minutter.

- Det første han sa da jeg kom ut, var «jeg skal prøve å få skikk på deg», så han har tydeligvis ikke klart det ennå, men jeg er 19 år og har lært i dag og, forteller spissen.

Horneland selv er klokkeklar på at man ikke løper fra lagkameratene for å feire egen scoring. Han forteller til Nettavisen at både reagerte på det og den faktiske feiringen til Botheim, men at han så klar endring i den andre omgangen.

- Han skjønte det, og det så man i annenomang. Han kom ut med bra attitude og jobbet hardt for laget.

I SENTRUM: Botheim var på alles lepper etter oppgjøret mot Tromsø. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Underholdende

Mye av den første omgangen skulle handle om nettopp Botheim. Etter åtte minutter skulle han bare bredside ballen i mål etter strålende forarbeid av Emil Ceide, men Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn vartet opp med en feberredning og stoppet forsøket.

Like etter fikk imidlertid Botheim sin revansje, nok en gang med Ceide i servitørrollen. Kongshavn ble alt for optimistisk da han skulle spille seg ut, og sendte heller ballen rett i beina til Ceide.

Unggutten, som spilte en fantastisk kamp, la inn på tvers og fant Botheim, som feiret på omdiskutert vis.

Tromsø var lenge med i kampen, men ble etter hvert straffet for svært sløvt forsvarsspill. Etter 20 minutter fant en corner venstrefoten til Gustav Valsvik, og midtstopperen, som spilte i fraværet av en skadd Tore Reginiussen, doblet til 2-0.

Etter 38 minutter kom imidlertid Tromsø tilbake i kampen da laget ble tildelt straffespark etter at Onni Valakari gikk i bakken inne i feltet.

Robert Taylors straffespark ble reddet av André Hansen, men Tromsøs finske midtbanespiller var først på returen og headet inn 1-2.

Ny Botheim-feiring

Simo Valakaris mannskap gikk mot pause på skuddhold, men tre minutter før hvilen dukket Botheim opp igjen.

Anders Konradsen slo ballen perfekt inn fra venstre, og Botheim bredsidet inn 3-1 før han igjen «frøs» i feiringen.

I pausen forklarte han tordentalen fra egen trener slik.

- Han sa jeg måtte holde fokus, men jeg scoret et til så fokuset er det ikke noe galt med, sa han.

Og den fargerike spissen var heller ikke ferdig for dagen. Etter 64 minutter var han nok en gang på rett sted til rett tid, da han forlenget et innlegg fra Ceide og i mål.

Feiringen på 4-1-scoringen var av det lavmælte slaget, men like etter var Tromsø tilbake i kampen etter en rakett av et frispark.

Morten Gamst Pedersen stilte seg opp for å ta frispark fra rundt 35 meter, og skuddet dundret inn i André Hansens venstre kryss.

Mushaga Bakenga hadde en eventyrlig mulighet til å få full fyr i teltet da han kom alen igjennom etter en stygg feil av Valsvik, men den tidligere RBK-spissen maktet ikke å gå av Hansen, som avverget.

Etter 79 minutter kom den endelige spikeren i kista da Gjermund Åsen dukket opp på bakre stolpe og økte til 5-2.

Resultatet gjør at Rosenborg femteplass med 28 poeng, mens Tromsø ligger på 12.-plass med 17 poeng.

Allerede tirsdag er det ny kamp på Lerkendal, når Maribor kommer på besøk i CL-kvalik. Horneland fikk med seg et fantastisk utgangspunkt etter 3-1 i bortemøtet.