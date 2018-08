Bouhanni snøt Viviani for Vuelta-seier

Elia Viviani var storfavoritt i et redusert tetfelt under torsdagens etappe av sykkelrittet Vuelta a España, men måtte se seg slått av Nacer Bouhanni.

Bouhanni slo dermed tilbake etter å ha blitt straffet av arrangøren på onsdagens femte etappe. Franskmannen, som er kjent for å være en hissigpropp, havnet angivelig i en krangel med sin egen sportsdirektør, Jean-Luc Jonrond, og slo til lagbilen i sinne. Han fikk en tidsstraff i sammendraget og mistet poeng i poengkonkurransen.

Torsdag klarte franskmannen å holde følelsene i sjakk da han var best i spurten på den sjette etappen. Sidevind og en velt med 25 kilometer igjen splittet hovedfeltet på en dag hvor det var forventet en massespurt, og Elia Viviani ble pekt ut som storfavoritt i avslutningen.

Italieneren ble imidlertid stengt inne og måtte ta til takke med tredjeplass. Danny van Poppel var annenmann da Bouhanni tok sin første etappeseier i Vueltaen i år, og sin tredje totalt i karrieren. Det var hans første Grand Tour-etappeseier på fire år.

Irritasjon ble inspirasjon

– Det var en veldig vanskelig og veldig rask avslutning. Etter det som skjedde i går var jeg veldig oppsatt på å vinne i dag, og jeg er irritert over de falske opplysningene som har sirkulert om meg, sa Bouhanni.

– Jeg vet hvordan man vinner så lenge jeg har beina til det. Jeg gikk fra «tog» til «tog» og fra hjul til hjul, sa han.

Rudy Molard satt med i tetgruppen og forsvarte ledertrøyen. Michal Kwiatkowski er annenmann, 41 sekunder etter.

Tapte tid

Molard hadde et forsprang på over minuttet etter å ha sittet med i et vellykket brudd på onsdagens etappe, men han ble senere ilagt en tidsstraff på 20 sekunder for å ha tatt imot mat eller drikke på de siste 20 kilometerne.

Wilco Kelderman og Thibaut Pinot var blant dem som tapte tid i sidevinden på vei til mål i San Javier torsdag. Begge endte 1.45 minutt bak.

Sven Erik Bystrøm kom med tetgruppen til mål på 27.-plass, mens Vegard Stake Laengen kom i mål drøyt tre minutter senere.

(©NTB)

Mest sett siste uken