Bournemouth med vanvittig snuoperasjon: - Dramatikk i høy grad

Det så lenge mørkt ut for Eddie Howe og Bournemouth, men så snudde alt på rekordtid.

BOURNEMOUTH - LEICESTER 4-1

Det var ventet at Leicester ville ta tre enkle poeng mot Europa-jaktende Leicester søndag kveld, og dermed var det ingen overraskelse da Jamie Vardy sendte gjestene i en tidlig ledelse.

Så skulle Bournemouth vise at de ikke har gitt opp drømmen om fornyet Premier League-opphold, med scoringer fra Junior Stanislas, Dominic Solanke og et selvmål fra Jonny Evans.

Midt i det hele klarte også Çaglar Söyüncü å pådra seg sesongens dummeste utvisning.

- Sier alt

Med seks poeng opp til trygg grunn for Eddie Howe og Bournemouth, var oppgjøret mot Leicester et oppgjør laget «måtte» vinne.

Da var det nok lite oppmuntrende for den unge Premier League-manageren å se sin egen stopper, Lloyd Kelly, forsøke et hælspark da han skulle klarere ballen rett foran eget mål drøye 20 minutter ut i oppgjøret.

Ballen traff heller stopperen i låret, og Jamie Vardy kunne krige ballen over mållinja.

- Det sier alt om situasjonen Bournemouth er i, kommenterte TV 2s Peder Mørtvedt.

MÅL: Her utnytter Jamie Vardy svakt forsvarsspill og sender sitt Leicester i føringen. Foto: Glyn Kirk (Reuters)

Leicester dominerte også banespillet totalt etter scoringen, og viste frem en rekke gode kombinasjoner og pasningsspill.

Ikke lenge før pause surret Bournemouth det til i forsvaret igjen, og Vardy fikk en enorm mulighet til å øke ledelsen. Kun en heroisk inngripen av Nathan Aké forhindret scoring i den situasjonen, men dessverre for hjemmelaget måtte stopperen forlate banen med skade som følge av taklingen.

- Det er nesten ikke til å tro. Katastrofalt forsvarsspill. Og nå blir vondt til verre med skaden på Aké, sa TV 2s kommentator.

MARSJORDRE: Caglar Soyuncu måtte forlate banen etter en heller unødvendig utvisning. Foto: Glynn Kirk (AP)

Høydramatisk på kort tid

Bournemouth økte tempoet etter hvilen, etter at Eddie Howe erstattet Dan Gosling og Arnaut Danjuma med Hunior Stanislas og Phillip Billing i hvilen.

Så tok det helt av på Vitality Stadium.

Først ble Wilson felt av Wilfred Ndidi, og hjemmelaget fikk et korrekt idømt straffespark. Den satt Stanislas enkelt i mål, og bare minuttet senere gikk vondt til verre for Leicester.

Dominic Solanke ble spilt gjennom, og spissen banket ballen via Kasper Schmeichel og i mål. I kjølvannet av scoringen valgte Çaglar Söyüncü å sparke ned Callum Wilson inne i målet (!) og dermed ble det marsjordre for den tyrkiske stopperen.

- Det er dramatikk i høy grad her nå, sa TV 2s kommentator.

Selvtillit er åpenbart en viktig faktor i fotballen, og det var nettopp det som skilnet de to lagene etter de vanvittige sekundene hvor det hele snudde.

Eddie Howes mannskap fikk plutselig til pasningsspillet og bevegelsene sine, og fikk brått langt bedre kontroll i oppgjøret.

Og det ga ytterligere resultater. Først gikk et skudd via Evans og i eget nett, før Solanke noterte seg for sitt andre for kvelden - på aller frekkeste vis. Han snappet ballen, forserte en spiller og slo en leken tunnel på Schmeichel. Dermed sto det plutselig 4-1 i oppgjøret.

Det betyr at Bournemouth sikrer seg tre livsviktige poeng i kampen om en ny sesong i Premier League, og for Leicester kan dette også få alvorlige konsekvenser. Skulle Manchester United slå Southampton på mandag, vil Brendan Rodgers og Leicester plutselig befinne seg utenfor det gjeve topp fire-selskapet.