Bournemouth nærmer seg nedrykk etter nytt tap

Bournemouth er avhengige av hjelp om de skal holde seg i Premier League.

BOURNEMOUTH - SOUTHAMPTON 0-2

Premissene var enkle da Bournemouth tok i mot Southampton søndag ettermiddag. Hjemmelaget måtte rett og slett ta tre poeng for å ha muligheten til å avgjøre sin egen Premier League-skjebne i siste serierunde.

Det greide de ikke, da Southampton gikk seirende ut av sørkyst-duellen på Vitality Stadium. En nettkjenning av Danny Ings rett før pause ble tungen på vektskålen, og Bournemouth maktet aldri å komme tilbake i den andre omgangen.

- Nå står Bournemouth med ett bein i Championship, utbrøt TV 2-kommentator Peder Mørtvedt da kampen gikk inn i overtidsminuttene.

Åtte minutter på overtid i andreomgang pyntet Che Adams på resultatet, da han satte inn 2-0 for gjestene.

De røde og svarte fra sørkysten står dermed oppført med 31 poeng etter søndagens kamp, tre poeng bak Watford på 17. plass og trygg grunn. Dermed er Eddie Howes menn avhengige av at konkurrenten taper poeng i begge sine siste kamper for å holde liv i Premier League-drømmen.

Joshua Kings klubb står samtidig med bare én seier på sine siste elleve kamper, et tydelig tegn på at poengfangsten har vært tynn siden Premier League-oppstarten i juni.

Bournemouth-initiativ

Det var et tent hjemmelag som entret Vitality Stadium søndag ettermiddag. Etter 12 minutters spill viste King seg frem, da han satte fart inn i bortelagets 16-meter.

Der ble han presset av Jack Stephens, og nordmannen gikk i bakken. Dommer vinket spillet videre, til tross protester fra Bournemouth-spissen.

Joshua King ropte på straffe da han gikk i bakken etter et møte med Jack Stephens. Foto: Mike Hewitt, AP

Hjemmelaget fortsatte å dominere banespillet, og rullet opp flere angrep de første 20 minuttene. Likevel slet de med å komme til de store sjansene.

Southampton yppet seg etter 27 minutter. Oriol Romeo mottok ballen midt på Bournemouth halvdel, og la ballen inn i boksen. Der ventet midtbanekollega James Ward-Prowse, som headet ballen rett i klypene til Aaron Ramsdale.

Kort tid etterpå var King på farten igjen. Nordmannen tok med seg ballen ned langs høyresiden, og forsøkte å nå lagkamerat Callum Wilson foran mål. En takling fra Kyle Walkers-Peters hindret scoring.

Kalddusj før pause

Det var likevel gjestene som tok ledelsen rett før pause. Southampton rullet opp et flott angrep, og ballen endte til slutt hos Danny Ings. Spissen dro seg fri, og satte ballen i mål fra 17 meters hold.

Danny Ings satte ballen i mål mot sin tidligere arbeidsgiver. Foto: Will Oliver / POOL / AFP

Stort mer skjedde det ikke i den første omgangen, og lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Minuttet inn i den andre omgangen holdt Ings på å kopiere nettkjenningen før pause. Igjen trakk angrepsspilleren seg inn sentralt i banen, og dunket til fra 17 meter. Ballen strøk stolpen på vei inn i reklameskiltet bak Ramsdales mål.

Den sene scoringen i første omgang endret kampbildet, og Southampton festet et solid grep om begivenheten i den andre omgangen.

Straffebom

Ti minutter inn i den andre omgangen ropte gjestene på straffespark. Et hjørnespark fra høyre traff pannebrasken til Romeu og traff hendene til Harry Wilson. Pawson gjorde ingen tegn til å blåse, men situasjonen ble sjekket av VAR.

Der viste reprisen at ballen traff Wilsons utstrakte hender, og det var liten tvil om at det måtte bli straffespark.

Det var målscorer Ings som fikk muligheten fra 11-metersmerket. Den engelske spissen forsøkte å vente ut keeper, uten hell, og Ramsdale reddet mesterlig.

Aaron Ramsdale var med på notene, og reddet Danny Ings sitt straffespark. Foto: Ian Walton

King ble tatt av banen halvveis inn i den andre omgangen, og ble erstattet av Dominic Solanke.

Hjemmelaget presset på for en utligning, og flyttet flere spiller frem i angrep. Callum Wilson headet ballen i nettveggen med ti minutter igjen av ordinær tid.

Innbytter Solanke fikk også en fin mulighet, men avslutningen fra ti meter ble blokkert av Jannik Vestergaard.

Bournemouths offensiv åpnet rom for gjestene, som fikk flere gode kontringsmuligheter i sluttminuttene. Nathan Redmond kom til avslutning innenfor 16-meteren, men en våken Ramsdale hindret scoring.

Dramatikk på overtid

Tre minutter på overtid trodde hjemmelaget at de hadde berget et livsviktig poeng. Sam Surridge satte ballen i mål etter kaos i feltet i kjølvannet av en dødball. Jubelen sto i taket, men VAR-reprisen viste at Callum Wilson sto i offside.

Og i stedet for at Bournemouth utlignet, så gikk gjestene opp i 2-0. Ryan Bertrand tok med seg ballen ned til hjemmelagets hjørneflagg åtte minutter på overtid, og spilte fri Michael Obafemi. Innbytteren dyttet ballen videre til Che Adams, som dunket ballen i mål.

Dermed er Bournemouth svært nær Championship-fotball neste sesong.