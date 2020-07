Bournemouth-sjefen usikker på Kings skade

Bournemouth-manager Eddie Howe våger ikke garantere at Joshua King er raskt tilbake på fotballbanen etter den siste lårskaden.

King var ikke med da Bournemouth tente håpet om fornyet kontrakt i Premier League med 4-1-seier over Leicester søndag. I forkant av kampen opplyste klubben at nordmannen hadde pådratt seg en «mindre lårstrekk».

Da manager Howe fikk spørsmål om Kings situasjon etter kampslutt, ville han ikke være for kategorisk rundt utsiktene for snarlig spill.

– Vi håper det ikke er alvorlig, men det vet vi egentlig ikke før i løpet av de neste dagene, sa Howe ifølge lokalavisen Bournemouth Echo.

Bournemouth spiller kamp igjen allerede onsdag. Da er Manchester City motstander på bortebane. Det kan være grunn til å anta at den kampen kommer for tidlig for King.

Forut for søndagens møte med Leicester spilte den norske landslagsprofilen 90 minutter i tre strake ligakamper. I 2-5-tapet for gamleklubben Manchester United ble det både mål og målgivende pasning.

Fem ligamål har det blitt så langt denne sesongen for 28-åringen.

Bournemouth har tre poeng opp til Watford og West Ham på trygg grunn. Foruten Manchester City venter Southampton hjemme og Everton borte i sesongavslutningen.

I de kampene kan manager Howe måtte klare seg uten midtstopper Nathan Aké. Han forlot banen med skade søndag, og etter kampen mer enn antydet Howe at nederlenderens lyskeproblem vil holde ham på sidelinjen i ukene som kommer.

