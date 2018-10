Bournemouth-suksessen fortsatte uten King

Bournemouth greide seg fint uten en ankelskadd Joshua King og vant 3-0 borte mot Stefan Johansens Fulham. Laget fra sørkysten er seks poeng bak tabelltoppen.

Det er bare spilt ti runder i Premier League, men det går mot en knallsesong for Bournemouth. Eddie Howes menn har vunnet seks seriekamper og står med kun to tap.

På Craven Cottage fikk Bournemouth tidlig en god start. Etter et snaut kvarter var Callum Wilson sikker da han scoret fra straffemerket. Fulham måtte betale prisen for Timothy Fosu-Mensahs klønete felling av Wilson.

Stillingen holdt seg helt til David Brooks doblet ledelsen i det 72. minutt. Bournemouth utnyttet rommene Fulham etterlot seg i jakten på en utligning. Ryan Fraser slo en perfekt gjennombruddspasning til Brooks, som satte ballen mellom beina på vertenes spanske målvakt Sergio Rico.

Rett etterpå fikk Fulham-kaptein Kevin McDonald marsjordre for sitt annet gule kort. Han felte Brooks på vei framover, og dermed måtte hjemmelaget avslutte lørdagens oppgjør med ti mann.

20 poeng

I sluttminuttene sørget Wilson for å bli tomålsscorer. Fraser var igjen i servitørrollen og spilte lagkameraten alene med keeper. Wilson hadde ingen problemer med å gjøre sin femte scoring for sesongen.

Før kampstart opplyste Howe at Joshua King har et ankelproblem som følge av smellen han pådro seg i landslagspausen. Nordmannen spilte for Bournemouth i lokaloppgjøret mot Southampton forrige helg, men skaden har tydeligvis forverret seg den siste uken.

Bournemouth er allerede oppe i 20 poeng. Det skiller seks poeng opp til serieleder Liverpool, som slo Cardiff 4-1 lørdag.

Fem kamper uten mål

Stefan Johansen ble sittende på Fulham-benken gjennom samtlige minutter. London-laget sliter etter opprykket til Premier League og står med kun fem poeng.

Også Huddersfield trøbler tungt om dagen. Lørdag ble det 0-3 borte mot formsterke Watford. Roberto Pereyra ga vertene en tidlig ledelse etter et soloraid. Gerard Deulofeu og Isaac Success kom også på scoringslista.

Det endte 0-0 mellom Southampton og seiersløse Newcastle. Mohamed Elyounoussi spilte 79 minutter for vertene. Southampton har gått fem strake seriekamper uten å score mål.

Klubben fra sørkysten har sju poeng, mens Newcastle står med sine tre.

