Braathen: - Han har valgt Team Kristoffersen og er ikke min lagkamerat

Lucas Braathen er klar på at han ser på Henrik Kristoffersen som en konkurrent, på lik linje med utenlandske alpinister.

Lucas Braathen (20) imponerte stort da han tok sin første verdenscupseier i storslalåmrennet i Sölden forrige helg.

Henrik Kristoffersen, som har vært Norges klart beste utøver i de tekniske øvelsene de siste årene, ble henvist til en femteplass.

- Han er ikke min lagkamerat

Etterpå ble det slengt noen meldinger meldinger mellom de to, som tyder på at duoen ikke akkurat er bestevenner.

I intervju med NRK bekrefter Braathen at forholdet til Kristoffersen er nærmest ikke-eksisterende.

- Det forholdet er ikke stort. Fordi Henrik er jo ikke med oss til daglig på trening. Det er ikke en som hjelper meg – og jeg hjelper ikke han. Han har valgt Team Kristoffersen og er ikke min lagkamerat, sier Braathen til NRK.

- Mine lagkamerater er Leif (Kristian Nestvold-Haugen), Aleks (Aamodt Kilde) og de andre gutta på laget. Henrik er en motstander som alle andre konkurrenter, sier Braathen til kanalen.

Stikk i begge retninger etter første seier

Uttalelsene kommer i kjølvannet av kommentarene etter helgens renn, der Kristoffersen blant annet sa følgende om Braathen på spørsmål fra VG:

- For min del er egentlig den første seieren den letteste. Det er første seier og første pallplass. Det er langt igjen til Hirscher og Pinturault og 61 pallplasser der jeg er. Uansett, han starter tidlig og er tidlig utviklet også.

Braathen svarte med at han «driter i det» og at han ikke bare skulle han en like bra karriere som Kristoffersen, men en bedre en.

Kristoffersen bestemte seg i fjor for å satse på egen hånd, ved siden av landslaget etter en lang sponsorkonflikt og senere rettssak mot Skiforbundet.

Det er nå en pause i alpintouren fram til midten av november, da sesongens første parallel-konkurranse arrangeres i Østerrike.