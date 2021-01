Braathen etter fallet: – Jeg skjønte det med en gang

Alpinkomet Lucas Braathen er ute resten av sesongen etter fredagens fall i Adelboden. Han var overrasket over at det gikk så bra som det gjorde.

– Jeg husker egentlig alt. Jeg var aldri helt ute. Det er ekstrem hastighet inn i målet der, og så kommer man fra et ekstremt bratt heng. Plutselig kjenner jeg et vanvittig trykk i kompresjonene, og så kjenner jeg at jeg blir veldig lett. Så smeller jeg hodet i isen inn mot mål. Jeg prøver å beskytte hodet i fallet og tror egentlig det gikk så bra som det kunne gått. At jeg ikke tok korsbåndet, skjønner jeg ikke, sier Braathen til TV 2.

Braathen ble kastet inn over mål da han hektet i den siste porten etter en rask 2. omgang i fredagens storslalåmrenn. Han ble fraktet ut på båre – og må belage seg på en lang opptreningsperiode med sideleddbåndsskaden i kneet.

– Det var kneet med engang. Jeg skjønte det med en gang. Man hører ofte at folk ikke får vondt i kneet, men at de kan kjenne en mindre stabilitet, sier Braathen.

Atle Lie McGrath falt også fredag. Han slipper trolig operasjon etter strekk i leddbåndet og får om lag seks ukers avbrekk fra kjøringen.

(©NTB)

