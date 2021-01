Brady tok Buccaneers til historisk Superbowl

Quarterbacklegenden Tom Brady førte Tampa Bay Buccaneers til 31-26-seier over Green Bay Packers og er klar for Superbowl om to uker.

Det blir 43-årige Bradys 10. finale i NFL-sluttspillet, men alle de tidligere har vært med New England Patriots, som han førte til seks titler. I sin første sesong som Bucs-spiller gjorde han laget til det aller første som får spille Superbowl på sin egen arena. Det har laget greide ved å vinne alle sine tre sluttspillkamper på bortebane, og de to siste etter quarterbackdueller med andre aldrende legender: Først Drew Brees (42), nå Aaron Rodgers (37). Brady fikk veldig god hjelp av forsvaret søndag. Etter å ha kastet tre touchdownpasninger kastet han også tre pasninger til motspiller, og Packers hadde alle sjanser til å vende kampen, men ble stoppet av et Bucs-forsvar som overpresterte. Motstander i finalen i Tampa 7. februar blir tittelforsvarer Kansas City Chiefs eller Buffalo Bills. Knockout Brady imponerte stort i første halvdel, med 202 pasningsyards og to touchdownpasninger. Bucs scoret i kampens første angrep og lå aldri under. Det virket som et knockoutslag da Brady åtte sekunder før halvtid la på til 21-10 med en TD-pasning til Scottie Miller fra 39 yards. Rodgers kastet ballen til motspiller en gang i første halvdel, og Packers rotet bort ballen igjen i første angrep etter pause. Brady straffet det med sin tredje TD-pasning og 28-10-ledelse. Så slo Rodgers og hans menn tilbake. Hjemmelaget scoret to touchdown, det siste etter en ballerobring, og reduserte til 23-28. Laget fikk flere sjanser da Brady i tre Bucs-angrep på rad kastet pasninger som havnet i hendene til motspiller. Forsvaret sto opp De to siste gangene var det Jaire Alexander som fanget ballen og ga Packers en sjanse til å ta ledelsen, men Bucs-forsvaret stoppet vertene. Etter at kicker Ryan Succop hadde økt ledelsen til 31-23 imponerte Bucs-forsvaret igjen ved å stoppe et Bucs-angrep nær egen målsone. Rodgers jaget forgjeves sin fjerde TD-pasning i kampen, og vertene måtte nøye seg med en trepoenger fra Mason Crosby. Det var drøyt to minutter igjen, og Packers håpet å få igjen ballen, men Brady regisserte et angrep som brente opp den gjenstående tiden. Det var bare fjerde gang Brady og Rodgers møttes i kamp som førstevalg i sine lag. Brady tok sin tredje seier. Den forrige var også med Bucs, i oktober. Interessant nok har hvert tidligere møte mellom de to superstjernene fra Nord-California skjedd i en sesong som endte med Brady-seier i Superbowl. (©NTB) Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk Nasjonal toppliga

Amerikansk fotball

