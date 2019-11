Brækhus fikk løft av det nye treningsopplegget

Fire måneder med høydetrening i USA ser ut til å ha fungert perfekt for Cecilia Brækhus (38), både for form og motivasjon.

Boksedronningen fra Bergen vurderte å legge opp sist vinter, men nå er hun tilbake og klar for å gå sin 36. proffkamp. I kveld setter Brækhus alle sine fem VM-belter på spill mot Victoria Noelia Bustos (30) i kasinoet i Monte Carlo.

Siden sist kamp, som gikk i desember i fjor, har hun testet høydetrening for første gang i karrieren. Det kan ha gjort underverker for den noe aldrende boksestjernen.

– Det har vært noe nytt, ja. Og det var derfor jeg dro over så tidlig som i juli også, for å bli vant til det. Så det tok litt tid å få det til, for det var en tøff overgang. Men når du først er kommet over den kneika, tror jeg du har en mental kjempefordel av å ha klart å trene så hardt, sier Brækhus til NTB.

– Trist

Hun har tidligere vært åpen om at hun vurderte å legge opp etter et svært intenst 2018. Brækhus hadde gått to gigantkamper som ble sendt på «boksekanalen» HBO i USA, og hun var både mentalt og fysisk sliten.

Overfor norske journalister i Monte Carlo åpner hun også opp om en annen grunn til at hun ble lei: Det som skjedde rundt kampen mot Kali Reis i mai i fjor, et oppgjør der den norske bokseren for øvrig måtte ta telling for første gang i karrieren, men vant på poeng.

– Jeg synes det er så trist at det norske publikummet ikke fikk med seg den kampen fordi det ble snakket om at hun (Reis) ikke kunne bokse, at dette ikke var en verdig motstander. Det var veldig, veldig trist at folk fikk inntrykk av at dette var en kamp det ikke var verdt å sitte oppe og se klokken 4 om natten, sier Brækhus og fortsetter:

– Det var den første kvinnekampen på HBO, og utenom (duellene mot) Mathis, var det den tøffeste kampen i karrieren min. Så det tar mye energi ut av en. Det var trist fordi det var en kjempekamp, og så var det veldig respektløs mot henne.

Gjenfant motivasjonen

Senere på året skulle hun slå både russeren Inna Sagajdakovskaja og polsk-amerikaneren Aleksandra Magdziak-Lopes. Så måtte Brækhus tenke seg nøye om før hun fortsatte boksekarrieren.

– Jeg var sliten. Men jeg var første kvinne som bokset på HBO, og det var mange andre milepæler jeg oppnådde. Så etter hvert kom selvfølgelig gleden over alt jeg hadde fått være med på i fjor. Jeg trengte bare å fordøye det litt, sier Brækhus

Løsningen ble en tur hjem til Norge for å slappe av med venner og familie, og – etter hvert – det nye treningsregimet under Abel Sanchez' regime i Big Bear Lake i California.

– Jeg og Abel kommer veldig godt overens. Jeg synes jo det er utrolig moro å bokse, og jeg er fortsatt sugen på å vise at jeg er på topp, og at jeg fortjener å være på topp. Jeg tror dette nye treningsregimet oppe i Big Bear kommer til å gi et veldig positivt utslag, har Brækhus tidligere fortalt NTB.

Ingen gambler

Og 38-åringen var like sikker dagen før storkampen mot Bustos. Hun hevder selv at hun er i sitt livs form.

– Nå har jeg vært på treningsleir siden juli, og jeg har hatt masse sparring både med gutter og jenter. Med denne oppkjøringen er jeg klar for hva som helst. Jeg føler at jeg er i min beste form noensinne.

Brækhus kommer også med et lite varsel, eller tips om du vil, foran duellen med Bustos i Monte Carlos verdenskjente kasino.

– Jeg har aldri gamblet, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Men jeg er ganske trygg på at jeg hadde satset på meg selv i dette tilfellet.

