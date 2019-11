Brækhus fikk spørsmål om fremtiden og ga boksestjernen klart svar: - Wow!

Cecilia Brækhus (38) har store drømmer etter hun gjør seg ferdig med Victoria Noelia Bustos i Monaco lørdag kveld.

MONACO (Nettavisen): Lørdagens møte med Victoria Noelia Bustos er en kamp Cecilia Brækhus skal vinne, og hun vet det godt, selv om hun omtaler sin argentinske motstander i respekfulle ordelag.

- Hun er en erfaren bokser og ble gjort mandatory av IBF. Lørdag vil vise om hun har noe å gjøre der. Jeg er i Monaco for å vinne, sier Brækhus til Nettavisen før lørdagens kamp.

Les også: Slik ser du Brækhus-kampen i Norge

Når bookmakerne har satt oddsen på Brækhus-seier til mellom 1,01 og 1,04, og Bustos har to tap mot Erica Farias, som Brækhus tidligere greit har beseiret, er det kanskje like greit å begynne å se framover allerede.

Les også: Meek klar for ny UFC-kamp

Brækhus signerte tidligere i år for Matchroom Boxing og den kjente britiske promotoren Eddie Hearn, som fra før har Katie Taylor i sin stall.

38-åringen legger ikke skjul på at et møte med den irske boksestjernen er noe hun drømmer om å få til før hun legger hanskene på hylla.

- Kamper mot Taylor og (Amanda) Serrano er en av grunnene til at jeg signerte med Matchroom, sier Brækhus til Nettavisen.

Ga klart svar om fremtiden: - Wow!

Etter torsdagens pressekonferanse, i samtale med Matchroom Boxing og tidligere mellomvektmester i IBF, Darren Barker, ble Brækhus spurt om det egentlig er noen som helst grunn til å fortsette karrieren dersom hun slår Katie Taylor.

Barker antydet da at Brækhus ikke hadde noe igjen å kjempe for og at hun burde vurdere å legge hanskene på hylla etter et eventuelt møte med Taylor.

- Claressa Shields, svarte Brækhus kontant, hvorpå både Barker og hans kollega Chris Lloyd begge hevet øyenbrynene.

- Wow! utbrøt Barker med store øyne, før en lattermild Brækhus bremset ned noe.

- Ok, en kamp om gangen. Lørdag er det Bustos, så får vi se, sa Brækhus.

- WOW: Darren Barker (midten) og Chris Lloyd ble forbauset over Cecilia Brækhus sitt ønske om å møte Claressa Shields i fremtiden.

Brækhus har ved flere anledninger tidligere uttalt at en kamp mot OL-vinneren fra London i 2012 kan bli aktuelt.

Det gjenstår imidlertid å se om de kan bli enige om hvilken vektklasse de skal møtes i, da Shields konkurrerer i mellomvekt, 5,5 kilo over Brækhus' weltervekt.

Spår gigantkamper i 2020

Uavhengig av hvem det blir etter Bustos, er det liten tvil om at det meste ligger til rette for at Brækhus kan få en storkamp eller to hvis hun ønsker det på slutten av karrieren.

- Hvis Cecilia lykkes på lørdag får vi noen av de største kampene i kvinneboksing noensinne neste år, sa K2-promotor Tom Loeffler på torsdagens pressekonferanse.

Brækhus er i likhet med både Katie Taylor og Claressa Shields ubeseiret i sin boksekarriere, og tidligere proffbokser Ole Klemetsen tror én ting er viktig når det skal forhandles om en eventuell storkamp etter lørdag.

- Tror du Brækhus er villig til å risikere nullen sin på slutten av karrieren sin mot så sterk motstand, Klemetsen?

- Jeg håper det skjer, og jeg tror også Cecilia håper det skjer. Dette handler om politikk og penger. Jeg tror at Brækhus er villig til å satse beltene sine mot en av de store, selvfølgelig for den rette summen penger. Hun vil ikke risikere å møte en av disse damene for en slikk og ingenting. Den rette avtalen må på plass, sier Klemetsen til Nettavisen.

Brækhus hylles

Uavhengig av om det blir storkamper mot Claressa Shields eller Katie Taylor i fremtiden, er det liten tvil om at Cecilia Brækhus har satt spor etter seg i bokseverdenen.

Under torsdagens pressekonferanse ble hun omtalt i svært rause ordelag av den suksessrike promotor Eddie Hearn.

- Det som skjer i kvinneboksingen nå er en åpenbaring. Mye av det skal Cecilia Brækhus ha æren for. Kallenavnet hennes er The First Lady, og hun var en pionér i kvinneboksingen da den ikke eksisterte, sa Hearn.

- Man så ikke de vanlige TV-sendte VM-kampene for damer. Man så ikke dybden i vektklassene, som vi ser nå. Det er mye takket være Cecilia Brækhus. Hun kommer til oss nå med 35-0, ubeseiret med hvert eneste belte du kan vinne i boksesporten, sa Hearn videre.

Lørdagens stevne i Monaco ser du direkte på Viaplay fra 20.00. Da setter Cecilia Brækhus igjen titlene i WBO, WBC, IBF, WBA og IBO på spill.