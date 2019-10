Brækhus signerer ny avtale med Eddie Hearn og Matchroom Boxing

Bekrefter ny storavtale med promotør.

Cecilia Brækhus bekrefter at hun har signert en avtale med storpromotør Matchroom Boxing. Det bekrefter Brækhus selv på Twitter tirsdag ettermiddag.

- Jeg er beæret over å ha slått meg sammen med Matchroom Boxing. En kunngjøring om ny kamp kommer snart, skriver den ubestridte verdensmesteren på sin Twitter-konto.

Brækhus sier videre at hun er stolt over å kunne annonsere det neste kapittelet i sin karriere.

- Jeg er veldig stolt over å kunne bekrefte at jeg slår meg sammen med Matchroom Boxing for det neste kapitlet av min karriere, sier Brækhus i en offisiell pressemelding.

- Som alltid, så ser jeg frem til de største kampene og de tøffeste utfordringene i ringen. Tusen takk til alle supporterne verden over som har støttet meg i så mang år. Jeg er veldig fornøyd med å kunne returnere til ringen snart. Takk til laget mitt som har jobbet på for å få dette til å skje.

Nettavisen har tidligere meldt at Victoria Noelia Bustos har bekreftet at hun skal møte Brækhus til kamp i Monaco i november.

Brækhus selv har ikke uttalt seg om dette og sa til Nettavisen tidligere i oktober at de ikke var noe bekreftet.

- Det er ingenting å annonsere for øyeblikket når det gjelder Cecilias neste kamp, uttalte hennes amerikanske pressekontakt Bernie Bahrmasel.

Tirsdag bekreftes det altså at Brækhus har signert for Matchroom Boxing og promotør Eddie Hearn, som skal arrangere det nevnte stevnet «Monte-Carlo Boxing Showdown».

Hearn er kjent som en av verdens absolutt mest profilerte promotører, og har ansvaret for blant andre Anthony Joshua og Dillan Whyte. Han har også flere verdensmestre i sin stall.

Blant dem er WBO-mesteren i super-mellomvekt, Billy Joe Saunders, samt WBA-mesteren i lettvekt, Dmitrij Bivol. Katie Taylor er lettvektsmesteren hos IBF, WBA, WBC og WBO.

Cecilia Brækhus er fortsatt ubestridt verdensmester og innehar mesterbeltene i de fem store bokseforbundene.

Hun har 35 seire og null tap så langt i proffkarrieren, og har konkurrert utenlands etter å ha vært med på å oppheve proffboksingforbudet i Norge i 2016.

Etter å ha slått Anne Sophie Mathis (Oslo Spektrum), Klara Svensson (Oslo Spektrum), Erica Farias (Bergen) og Mikaela Laurén (Stokke), dro hun til USA for å skape seg et navn der.

Hun slo Kali Reis på poeng i Los Angeles i mai 2018, før hun gjentok bedriften mot Inna Sagaydakovskaya på et storstevne i Moskva senere samme år.

I desember 2018 tok hun sin tredje seier for året da hun forholdsvis kontrollert slo Magdziak Lopez i LA.