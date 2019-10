Brækhus skrev avtale med Hearns selskap – nærmer seg ny storkamp

Boksedronningen Cecilia Brækhus (38) har inngått en større avtale som gjør at hennes neste proffkamper skal sendes på strømmetjenesten DAZN.

Den norske verdensmesteren har skrevet kontrakt med selskapet Matchroom Boxing, som ledes av den kjente, britiske sportspromotoren Eddie Hearn.

I en pressemelding skriver Matchroom Boxing at detaljer om Brækhus' første kamp under selskapets «banner» vil bli kunngjort snart.

– Jeg er veldig stolt over å kunngjøre at jeg allierer meg med Matchroom Boxing i det neste kapittelet av min reise. Jeg vil som alltid være på jakt etter de største kampene og de tøffeste utfordringene i ringen, sier Brækhus.

Satser videre i USA

Hun har ikke gått kamp siden hun slo Aleksandra Magdziak-Lopes i California i desember. Siden det har det vært ganske stille rundt 38-åringen som innehar VM-beltene i weltervekt i alle de fem internasjonale forbundene.

Det er svært sannsynlig at også Brækhus' neste kamp går i USA. Hun byttet trener i sommer og har blant annet testet et knalltøft høyderegime under Abel Sanchez i California.

– Når du trener så hardt og kjenner at du kommer i så god form som jeg er i nå, da får du lyst til å gå kamp. Jeg håper det ikke er for lenge til jeg kommer meg opp i ringen og får vist hva denne treningen har ført med seg, sa Brækhus til NTB for to måneder siden.

Hun er ubeseiret gjennom 35 kamper som profesjonell. Brækhus bokset primært i Danmark og Tyskland i mange år, men gikk fire kamper i Norge etter at hun var delaktig i få fjernet forbudet mot proffboksing her til lands. I fjor bokset hun to kamper i Carson utenfor Los Angeles og én i den russiske hovedstaden Moskva.

Avtale om flere kamper

Den ferske avtalen med Matchroom og strømmetjenesten DAZN, populært kalt «Sportens Netflix», indikerer at boksedronningen fra Bergen langt fra har gått sin siste kamp.

– Jeg er henrykt over å ønske Cecilia velkommen på laget, og jeg gleder meg til framtiden. Kvinneboksing står sterkere nå enn noen gang, og det kommer noen store kamper og arrangementer de neste årene som jeg forventer at Cecilia blir en sentral del av, sier Eddie Hearn.

I fjor skrev Brækhus historie da hun som første – og siste – kvinnelige bokser gikk hovedkampen på et HBO-stevne. Storkanalen la nemlig ned sin boksesatsing etter 45 år som ledende innen boksing i USA.

