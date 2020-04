Brækhus slår alarm om dopingtesting under koronakrisen: - Det er uhyggelig

Den norske boksedronningen liker ikke tendensene hun ser i USA for øyeblikket.

- Det er ingen testing i det hele tatt akkurat nå i denne perioden her.

Det sier Cecilia Brækhus til Nettavisen på telefon fra Big Bear i California.

Bergenseren tilbringer mye tid i sin leilighet, som ligger nærmest innebygd i treningsanlegget Summit Gym hvor hun kan trene alene i disse tider.

De sportslige forholdene er forholdsvis gode for boksedronningen, om man tar situasjonen tatt i betraktning.

Én ting bekymrer imidlertid 38-åringen. Hun mener den manglende dopingtestingen av proffboksere i USA for øyeblikket er et steg tilbake etter at amerikanerne lenge beveget seg i riktig retning med tanke på dopingproblematikken.

- Det er veldig trist. Jeg er veldig glad i denne idretten. Jeg ønsker at det skal være rettferdig og ikke minst at utøverne skal være trygge. Det er litt uhyggelig. Jeg var faktisk ikke klar over at det ikke ble gjort testing før jeg ble informert for en uke siden.

38-åringen har valgt å bli i USA, borte fra familie og venner, for å holde seg i best mulig form før hun igjen skal i ringen for å møte Jessica McCaskill.

Utbruddet av koronaviruset har gjort at også amerikanerne er i lockdown, og Brækhus liker ikke det hun ser.

Hun er nemlig ikke blitt dopingtestet en eneste gang under unntaksperioden.

- Det er alltid juksere der ute, og noen som er ute etter å ta snarveier. Nå har de ikke noen som kan kontrollere det heller. Så hvis noen ønsker det, kan de sitte hjemme og gjøre akkurat det de vil en liten periode, forteller hun.

Les også: Meeks detaljerte program for hjemmetrening. Mener mange misforstår én ting

Hun mener det åpenbart burde vært et form som system for testing og kontrollering til tross for at situasjonen man er oppe i nå er av det helt spesielle slaget.

- Det kan ikke være sånn at det plutselig er et par måneder uten testing i det hele tatt. For de som ønsker å jukse er det fritt fram. Spesielt for dem som ikke har noen kamper i sikte før til vinteren.

- Tror du noen, som kanskje ikke har kamp før til vinteren, nå drar nytte av det og legger inn et ekstra som man egentlig ikke skal få lov til å legge inn?

- Ja, det er her vi er nødt til å ikke være naive. Svaret er definitivt er ja, og folk kan komme til å dra nytte av det.

Les også: Brækhus drapstruet på Instagram: Nå tar hun et oppgjør med nettroll

UBESTRIDT: Brækhus er fortsatt ubestridt verdensmester. Her fra oppgjøret mot Victoria Bustos i Monaco. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Annen kultur i USA

Brækhus er, etter en lang boksekarriere i Europa, vant til å bli dopingtestet svært ofte.

Hun omtaler den manglende testingen i øyeblikket som «frustrerende og lei», og deler det opp i to deler.

- Det ene er at man ikke kan ta de som vil prøve å jukse i denne perioden. Det er så urettferdig mot oss.. For meg som er her i Big Bear på treningscamp, borte fra familie og venner for å holde meg i form og som er nødt til å gjøre det på denne måten.

«The First Lady» forteller at hun har blitt dopingtestet kontinuerlig gjennom karrieren, helt fra hun startet med kickboksing, gjennom tiden som amatørbokser, under perioden i Tyskland og etter at hun opphevet proffbokserforbundet i Norge.

Les også: Her kommer stjernetreneren med rådene som skal endre Brækhus: - Har aldri gjort dette før

Hun har papirer på at hun har testet negativt gjennom hele karrieren, men etter at hun valgte å rette blikket mot stevner i USA har hun blitt klar over kulturforskjellene når det kommer til testing.

Det synes hun er veldig synd.

- Det er først her borte i USA at jeg ikke har de papirene som sier at jeg er testet og ren. Det at jeg har et papir som det gir meg også en viss «leverage», at jeg kan ha et papir som sier «hun har ingenting å skjule».

Les også: Bruno Fernandes: Slik var Manchester United-stjernens vei til toppen (Nettavisen Pluss)

- Satte meg litt ut

Amerikanerne har ifølge Brækhus lenge har vært på rett vei med tanke på dopingproblematikken, og temaet har vært diskutert mye både blant utøvere, belteorganisasjoner og på seminarer.

Veteranen påpeker imidlertid at man i USA fortsatt kun blir dopingtestet måneden opp mot kamp (samt før og etter stevner), og liker ikke tendensen hun har sett etter at koronaviruset slo inn.

- Det ble stille igjen. Det jeg ikke liker å høre, og som satte meg litt ut, er at det ikke er testing i det hele tatt under denne perioden.

Les også: Brækhus suveren mot Bustos i Monaco

Mens den manglende testingen kan gjøre at juksemakere blant annet kan overta tittelbelter på ulovlig vis, er Brækhus klar på at det mest bekymringsfulle er at man risikerer at en utøver som ikke burde vært der går i ringen.

- Det er veldig alarmerende, for dette er en kampsport og her kan noen bli alvorlig skadet. Det er egentlig det som er det verste og skumleste av alt. Det er selvfølgelig økonomi knyttet til dette, men det verste som skje er at noen blir alvorlig skadet.

Norges ubestridte boksedronning maner til at utøvere bør bli testet året rundt på vilkårlige tidspunkter for å få dopingen til et nullpunkt.

- I Tyskland var det TV-selskapene som krevde utøverne dopingtestet. I Norge er det jo regjeringen som krever dopingtester. Det må være en av dem som setter krav til det. I USA er det en litt annen kultur enn vi er vant med i Europa rundt dopingproblematikken, sier hun på spørsmål hvem hun mener bør gå i bresjen for å innføre hyppigere testing i USA.

- Jeg vil si USA henger litt igjen, men det har blitt tatt initiativ og det har blitt gjort veldig mye en periode, men så virker det som man har sovnet litt på vakt igjen.

USA-VANT: Brækhus har bokset to kamper i USA, og går mot en tredje kamp i løpet av sommeren. Foto: Danny Moloshok (NTB scanpix)

Utsatt kamp

17. april skulle Brækhus i utgangspunktet satt tittelbeltene på spill mot Jessica McCaskill i Maryland.

Koronaviruset satte imidlertid en stopper for kampen som nå er utsatt. 38-åringen tror hun vil være tilbake i ringen i løpet av sommeren til kamp mot McCaskill, dog uten publikum til stede.

Det har lenge vært snakket om en superkamp mellom Brækhus og irske Katie Taylor. Sistnevnte skulle i utgangspunktet møtt Amanda Serrano i Manchester i mai, men oppgjøret er nå utsatt til juli.

- Vinneren av min kamp og vinneren av den kampen vil jo treffe hverandre i en megafinale, sier Brækhus som påpeker at både hun og hennes irske konkurrent har en jobb å gjøre før oppgjøret «alle» venter på.

- Jeg vet folk er gira på meg og Taylor, men Serrano og McCaskill er to farlige boksere, avslutter hun.