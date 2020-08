Brækhus tok til tårene etter McCaskills gest

Cecilia Brækhus (38) fikk besøk av Jessica McCaskill (35) i garderoben etter tittelkampen. Da kom tårene.

Brækhus gikk på sitt første tap i proffkarrieren da hun måtte se seg slått av amerikanske McCaskill på poeng i tittelkampen natt til søndag norsk tid.

Dermed tapte hun også alle sine fem VM-titler til amerikaneren.

Brækhus tok imidlertid tapet med fatning og hyllet sin motstander i TV-intervjuet like etter kampen.

- Det er fint gjort av Cecilia, sier tidligere proffbokser Thomas Hansvoll til Nettavisen.

Etter kampen var det også en gode tone mellom McCaskill og Brækhus.

Tok til tårene



I en video delt på Twitter av boksepromotor Eddie Hearn viser McCaskill som kommer inn i garderoben til Brækhus etter oppgjøret. Der gir hun tilbake tittelbeltene til Brækhus som en gest.

- Vi ønsket å gi tilbake beltene, Cecilia. Tusen takk for muligheten. Jeg setter pris på det, sier McCaskill til Brækhus, før hun overrekker ett av de fem tittelbeltene.

En takknemlig Brækhus svarer med at hun ser frem til å se hva McCaskill vil få til videre.

- Gjør meg stolt, sier Brækhus og tar så til tårene.

Hansvoll: - Avgjørelsen er helt grei



Boksekommentator Hansvoll som fulgte kampen direkte for Viasport sier at det er vanlig at forbundene deler ut nye belter til de nye mesterne, men at det samtidig er hyggelig gjort av McCaskill.

Han synes det ikke er noe å si på at amerikaneren til slutt vant kampen - til tross for at han selv trodde Brækhus vill stikke av med seieren da de ti rundene var unnagjort.

- Der og da hadde jeg 96-94 til Cecilia med norske briller, men jeg sa at jeg var i tvil. Det kunne bikke begge veier, forteller Hansvoll.

EKSPERT: Tidligere proffbokser Thomas Hansvoll kommenterte Brækhus-kampen for Viasport. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Og til slutt bikket det altså McCaskills vei etter at den ene dommeren hadde oppgjøret til 95-95, men de to øvrige dommerne hadde 97-93, 97-94 i favør amerikaneren.

- Jeg synes avgjørelsen er helt grei. Det var en jevn kamp og ser man på statistikken, så viser den at Cecilia kanskje var litt mer presis, men den viser at McCaskill slår dobbelt så mye og jobber mye mer. Og det er det som skal telle i proffboksing. Det å vise at man vil mest, presser på og kjører på teller mye i proffboksing. Alt i alt så kan det forsvares at McCaskill vant, forteller Hansvoll.

At Brækhus heller ikke reagerte på resultatet etter kampen tror Hansvoll skyldes at hun selv ikke er uenig i dommernes avgjørelse.

NEDERLAG: Cecilia Brækhus (t.v.) måtte se seg slått av Jessica McCaskill. Foto: Melina Pizano / Matchroom (NTB scanpix)

Usikker fremtid

Nå er det knyttet stor spenning til om Brækhus vil gå for en returkamp eller ikke. Etter helgens kamp ville den norske bokseren si lite om egen fremtid, men gjorde det klart at hun tror kvinneboksing vil klare seg fint uten henne.

Hansvoll tror Brækhus nå har behov for å få kampen litt på avstand før hun tar en endelig avgjørelse om veien videre. Han tror det kan ta tid før Brækhus vil stille opp i noe intervju.

Brækhus har ikke svart på Nettavisens henvendelser de siste dagene og har heller ikke stilt opp i noen andre intervjuer, utenom det obligatoriske TV-intervjuet rett etter kamp.

På Twitter skriver hun imidlertid mandag kveld at hun ser frem til å ta seg ferie og at hun samtidig «får se hva fremtiden vil bringe».