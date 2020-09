Brækhus usikker på framtiden – kan få returkamp mot McCaskill

Cecilia Brækhus sier hun ikke har bestemt seg for om hun legger opp som proffbokser. Boksedronningen har krav på returkamp mot amerikanske Jessica McCaskill.

Den norske 38-åringen mistet alle fem tittelbeltene da hun i midten av august tapte mot McCaskill. I hennes 37. proffkamp – over 13 år etter den første – kom det første tapet.

Etter kampen antydet 38-åringen at karrieren kunne være over, men i et intervju med VG henger spørsmålet fortsatt i luften.

– Jeg har ikke tatt den avgjørelsen 100 prosent ennå, sier Brækhus som også forteller at hun ifølge kontrakten har krav på en returkamp og dermed muligheten til å vinne tilbake beltene.

Dermed er det også litt i det blå hva den nærmeste tiden bringer for den norske boksedronningen.

– Jeg skal finne veien videre. Jeg har fått forespørsler om jobb og opptredener, men jeg må først ta en avgjørelse om returkampen mot McCaskill, sier Brækhus.

(©NTB)