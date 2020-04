Brækhus uttrykte bekymring rundt manglende dopingtesting: - Viser at det definitivt er nyttig å snakke om det

Nå gir den mektige presidenten Mauricio Sulaiman i WBC-forbundet svar på det.

Brækhus avslørte til Nettavisen tirsdag at proffboksere i USA ikke har blitt dopingtestet under koronakrisen.

Den norske boksedronningen uttrykte bekymring rundt temaet, og påpekte at utøvere som er ute etter å ta snarveier nå har muligheten uten noen form for kontrollering og testing.

Det blir det slutt på nå.

Til ESPN uttaler nemlig WBC-president Mauricio Sulaiman at de planlegger å gjenoppta testing av utøvere på vilkårlige tidspunkter.

- Vi er klare. Det handler nå bare om at laboratoriene bekrefter hvor testing kan bli gjennomført. Vi er i dialog med VADA (Voluntary Anti-Doping Agency), og de setter sammen en passende protokoll for å starte testingen for Clean Boxing Program. Vi er i forkant på mye av administrasjonsarbeidet, og vi vil veldig snart gjennomføre overraskelsestester på vilkårlige tidspunkter.

Nyheten får Brækhus til å juble.

- Det er veldig, veldig positivt, sier hun til Nettavisen på telefon fra Big Bear i California, hvor hun oppholder seg for øyeblikket.

Hun understreker at beskjeden fra WBC er en svært god nyhet både for henne og andre utøvere.

- Det er en lettelse for meg og veldig mange. Det viser at det definitivt er nyttig å snakke om det.

TAR GREP: WBC-president Mauricio Sulaiman. Foto: Roy Rochlin (AFP)

- Hvem skal ta det opp for oss?

«The First Lady» uttrykte tirsdag at den manglende testingen i USA var et steg tilbake etter at amerikanerne hadde gjort mye riktig i forbindelse med dopingproblematikken.

Nå blir det igjen tatt grep mot juksemakerne i sporten, og Brækhus er klar på at utøvere er nødt til å bruke sin stemme også i kampen mot doping.

- Hvis ikke vi utøvere gjør det, hvem skal gjøre det for oss? Jeg vet at mange vegrer seg fordi det kan være ubehagelig, og folk har ikke lyst til å gjøre det som er ubehagelig, og sånn er det bare, forteller 38-åringen.

Sulaiman har opplyst at dopingtestingen ble satt på vent i slutten av mars som et forebyggende tiltak mot det pågående koronaviruset.

Den mektige presidenten påpeker at avgjørelsen ble tatt for å ivareta helsesituasjonen til både laboratoriearbeiderne, bokserne og deres familier.

- Det ga ikke mening at man midt i en pandemi hvor hele verden var hjemme, flere steder også som følge av lovpålagte tiltak, skulle se bort fra disse reguleringene for et prosjekt.

Nå skal imidlertid dopingjegerne igjen sendes ut i arbeid for testing av utøvere til tilfeldige tidspunkter.

Brækhus skryter av WBC-forbundet og Sulaiman, og påpeker at den mexikanske presidenten også tidligere har gått i bresjen i kampen mot doping.

CELEBERT: WBC-president Sulaiman er en viktig skikkelse innenfor boksesporten. Her er han (helt til høyre) i det ovale kontor hos Donald Trump i forbindelse med et arrangement. Foto: Susan Walsh (AP)

- Tror det var etterlengtet

Bergenseren sier hun har fått mange reaksjoner etter at hun tok opp temaet. I tillegg til uttalelsene i Nettavisen, stilte hun også opp i den amerikanske podkasten «The Ring Walk» for å diskutere temaet.

- Jeg tror det var veldig etterlengtet, og det er dessverre noe som har blitt gjort for lite, spesielt i vår idrett, sier hun og påpeker at hun hadde trodd temaet ville føre til at hun skulle få flere negative tilbakemeldinger enn hva hun faktisk har fått.

- Men jeg tror det handler litt om hvordan man legger det fram på. Hvis du bruker innestemmen tror jeg det blir mottatt på en helt annen måte enn hvis du bare ønsker å legge skylden på alle andre. Det er ikke det vi ønsker å gjøre.

Den norske bokseren forteller at det fortsatt er diskusjoner om hvem som skal ta regningen for dopingtestene, og understreker at det helt sikkert er flere utøvere som helst hadde sett temaet bli forbigå i stillhet.

- Det er selvfølgelig noen utøvere som ønsker å holde på som de har gjort, og jeg tror ikke de tar kontakt med meg direkte på Twitter, sier hun og ler.

- Nei, du tror det er en del utøvere som ikke akkurat jubler nå?

- Selvfølgelig. Slik er det i alle idretter.