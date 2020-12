Brækhus reagerer på motstanderens kommentarer: - Det er mye negativitet

Viasats bokseekspert Roar Petajamaa mener Cecilia Brækhus må grave dypt for å ta beltene sine tilbake fra Jessica McCaskill på nyåret.

I sin 38. proffkamp gikk Cecilia Brækhus på karrierens første tap da Chicago-bokseren Jessica McCaskill gikk seirende ut av duellen i Tulsa 25. august.

Dommerne ga McCaskill seieren med 97-93, 97-94, 95-95 etter ti runder.

I kjølvannet av nederlaget var det lenge uklart om Brækhus ville fortsette karrieren, men tre uker etter kampen kom beskjeden om at 39-åringen vil benytte seg av omkamp-klausulen i kontrakten.

Dermed er det duket for et nytt møte mellom Brækhus i McCaskill i 2021, og tonen har ikke akkurat blitt mer respektfull siden forrige møte.

- Hele teamet så gammelt ut

I etterkant av første møte har DAZN Boxing publisert en video, der McCaskill og hennes trener og manager Rick Ramos deler sine tanker om kampen, og duoen er ikke nådig i sin omtale av den norske boksestjernen.

- Først prøvde jeg å ikke ha øyekontakt, men da jeg så bort dit, og jeg vil ikke høres frekk ut, men de så gamle ut. Alle i det hjørnet så gamle ut. Det er allerede i Hall of Fame, og har ingenting å bevise. Vi er mye mer sultne, tenkte jeg, sier Ramos i videoen.

McCaskill sier hun ble overrasket over hvordan kampen utspilte seg.

- Jeg tror jeg ga henne mange vinkler tidlig i kampen, som ikke var vant med, og hun var ikke vant med å bli slått i klinsjen. Det overrasket meg veldig, for da hun holdt meg, var det ikke på en måte som hindret meg i å slå, og jeg utnyttet det, sier McCaskill.

Mener Brækhus virket forvirret

Trener Ramos går langt i å antyde at Brækhus og hennes trener Abel Hernendez virket både kjepphøye og mette på suksess før kampen.

- Det var en arrogantase i rommet - en sky av arroganse hos alle som jobbet i det hjørnet, sier Ramos, som får støtte av sin elev.

- Ja, de virket svært komfortable, og jobben min var å gjøre det andre hjørnet veldig ukomfortabel, legger McCaskill til.

Ramos mener Brækhus virket forvirret underveis i kampen.

- Jeg tror hun prøvde å ha den meksikanske stilen, som Abel Sanchez lærer bokserne sine, men jeg tror hun ble forvirret. Det er ikke noe virkelig forsvar her. Jeg ble kanskje litt sjokkert over mangelen på vilje i slagene hennes, sier Ramos.

Etter første runde mener Ramos også at han så tegn på at Brækhus ikke ville være i ringen. Mens McCaskill satt med hodet hevet og hørte på treneren, så Brækhus ned mens trener Abel Sanchez ga sine instruksjoner.

- Se på det der. Hvis det var deg, ville jeg vært nervøs. Hun vil ikke være her. Det ser ikke ut som Abel har kontroll. Det ser ut som det kan ha vært litt friksjon her, eller feilkommunikasjon.

Cecilia Brækhus har ikke besvart Nettaviens henvendelser om uttalelsene fra McCaskill-leiren, men la søndag ut følgende respons på Twitter:

- Det kommer mye negativitet ut av leiren deres, dessverre.

- Det er ganske ille, la hun senere til som svar på en annen tweet.

Petajamaa: - Trenger en helt annen taktikk

Viasats bokseekspert Roar Petajamaa mener Brækhus må grave dypt og vise seg fra en annen side hvis hun ønsker å ta beltene tilbake.

- Den første kampen husker jeg som vanskelig for Cecilia, med tanke på å være ordentlig på. Det var nok preget av Covid-19 og oppholdet i utlandet. Det som skjer nå er nok hennes mulighet til å bevise at hun er den beste og å komme med et comeback, som skal være brakende. Hun må få tenkt seg om, gjøre seg opp en formening og komme med en helt annen taktikk, sier Petajamaa til Nettavisen.

Konfrontert med at McCaskills team mener Brækhus fremstod arrogant, gammel og forvirret i løpet av kampen sier Petajamaa følgende:

- Det ene er at hun har byttet team. Det gjør at man kan bli usikker, spesielt når taktikk ikke virker og man er litt ringrusten og ting ikke stemmer. Hvis vi skal være et tospann, så må jeg vite at jeg snakker til deg på en måte som gjør at du hører på meg og gjør det jeg sier. Hvis du ikke kjenner teamet ditt godt nok, så vet du ikke hvilke knapper som trigger, motiverer og får opp motivasjonen. Det savnet jeg litt i den kampen, den gnisten som vi er vant med når Cecilia er på. Den så det ikke ut til at dem fikk overført til henne - hun fikk det ikke ut i kampen.

- Nettopp dette påpekes også av McCaskills trener. Kan Abel Sanchez og Cecilia Brækhus være en dårlig match?

- Det er nok for tidlig å si. Jeg vet ikke hvordan oppladning de har tenkt til denne kampen, men nå har hun vært i Norge litt. Nå må hun ned i kjelleren og hente ut det som er av motiasjon til å komme tilbake. Det fine med en returmatch er at alle titlene er der likevel. Hvis hun nå er sugen på å komme tilbake og gå etter Katie Taylor eller Clarissa Shields, da blir jeg imponert, men det betinger at hun går ned i kjelleren og virkelig graver seg opp for å komme på det høyeste nivået.

Det er foreløpig ikke satt en dato for omkampen mellom Cecilia Brækhus og Jessica McCaskill, men det er ventet å skje i 2021.

Da får Brækhus muligheten til å vinne tilbake weltervekttitlene i WBA, WBC, IBF, WBO, IBO og The Ring.

