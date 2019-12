Brann bekrefter: Lars Arne Nilsen fortsetter som Brann-trener

Brann-treneren har vært under hardt press etter dårlige resultater, men får fortsette i jobben. Det ble offentliggjort etter torsdagens styremøte.

- Lars Arne Nilsen fortsetter som trener i Brann, slo daglig leder Vibeke Johannesen fast på en pressekonferanse torsdag.

Ifølge Bergensavisen ønsket halvparten av spillergruppa å kvitte seg med «LAN», til tross for at både sportslig leder Rune Soltvedt og Johannesen har vært helt klare på at de støtter Nilsen.

- Styret har gitt Lars Arne ny tillit. Det har vært en grundig evaluering og gjennomgang i styret. Vi står samlet bak en ny satsing for å gjenskape SK Brann i toppen av norsk fotball, utdypet styreleder Eivind Lunde.

Selv tar ikke hovedtreneren tungt på rapportene om misnøye med ham i spillergruppa.

- Det er 24 spillere i en gruppe, men det er kun 11 som får spille. De som ikke får spille vil gjerne ha en ny trener, sier Nilsen på pressekonferansen.

Brann har hatt en negativ utvikling under 55-åringens ledelse.

Nilsen ledet Brann tilbake til Eliteserien i 2015 og fulgte opp med et imponerende sølv i 2016. Påfølgende år ble det femteplass, før 2018-sesongen endte med bronse.

2019, som til slutt endte med en svært skuffende niendeplass, har imidlertid vært en lang nedtur både spillemessig og publikumsmessig.

Tilskuersnittet sank drastisk, og klubben vant bare én av de siste ti kampene. De to siste kampene ble avsluttet med stygge tap 0-6 og 1-5.

Likevel er det nå klart at klubben går mot 2020-sesongen uten å gjøre endringer på trenerplass.

