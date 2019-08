Brann ber om unnskyldning etter Bambas albue

Branns Daouda Bamba ville ikke snakke med pressen etter kampen mot Tromsø, men klubbens sportssjef ber om unnskyldning etter albue-episoden.

Det var Bambas albue i ansiktet på Tromsø-kaptein Simen Wangberg som stjal oppmerksomheten i søndagens eliteseriekamp mellom Brann og Tromsø.

Wangberg måtte forlate banen etter bare åtte minutter og ble sendt til Haukeland sykehus. Det var i en situasjon hvor Bamba falt over TIL-kapteinen, at spissen endte med å plante albuen i ansiktet på Wangberg. Mange mente det ble gjort med vilje, men dommeren ga ikke rødt kort.

I pauseintervjuet med Eurosport nektet Bamba for at han albuet Wangberg med vilje.

– Jeg detter, og da prøver du bare å lande og klarer ikke å kontrollere deg, sa han.

Etter kampen ville ikke Bamba snakke med pressen, men Branns sportssjef, Rune Soltvedt, beklaget episoden.

– Det er ikke noe vi ønsker at skal skje. Vi vil først og fremst beklage til Wangberg og håper det vil gå bra med han, sa han til NRK og fortalte at Bamba er skuffet og lei seg.

Spissen, som unnslapp det røde kortet, sendte Brann i ledelsen senere i oppgjøret. TIL snudde imidlertid kampen og vant til slutt 3-2.

– Jeg ble engstelig, for han er jo en tøffing. Han lagde litt lyder som indikerte at han hadde det veldig vondt. Med blod i tennene og ut av øret blir man engstelig, men vi får tro og håpe at det går bra, sa Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn til NTB om Wangberg.

Det skal etter forholdene gå bra med TIL-kapteinen.

