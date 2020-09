- Det flaueste jeg har vært med på. Det gjør vondt. En fryktelig opplevelse, sier Kåre Ingebrigtsen etter kampen.

VÅLERENGA-BRANN 5-1

VALLE (Nettavisen): Det ble en blytung kveld i hovedstaden for Vegard Forren og Brann søndag.

Etter at Petter Strand utlignet Vålerengas ledelse etter åtte minutter, handlet det derfra og ut kun om hjemmelaget, og især klubbens hjemvendte spiss Vidar Örn Kjartansson.

Islendingen noterte seg like så greit for et hat trick i løpet av ni minutter i den første omgangen og gjorde søndagen bekmørk for Forren og resten av Brann-forsvaret.

- Det ble j***** brutalt. Når vi ikke er på stasjonen så blir det brutalt. Da ser man at Vålerenga har kvalitetspillere og et godt lag som straffer oss hardt. Det er vanskelig å si om det er noe positivt å ta med seg fra denne kampen. Jeg synes vi svarer bra etter 1-0 og kommer oss inn i det, men så slipper vi det til for lett, sier en ærlig Forren til Nettavisen etter kampen.

- Etter to og tre så faller vi sammen. Vi har en pauseprat som berger andreomgangen, men de har jo flere muligheter da også. Seieren er fortjent og brutal, fortsetter han.

Les også: Kjartansson med hat-trick da Vålerenga knuste Brann: - Har ikke ord

Dag-Eilev Fagermo (t.v) og Vidar Örn Kjartansson i perlehumør etter sistnevntes innsats mot Brann. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

- Holder meg unna

Etter en ydmykende og svak prestasjon av Brann, får klubben sjelden nåde hos den til vanlig kritiske Bergens-pressen.

Forren forventer at det kan bli hett i Vestlandets hovedstad den kommende uken.

- Jeg kan ikke si at jeg gruer meg, men det blir interessant lesestoff. Kanskje jeg holder meg unna i et par dager. Vi får heller konsentrere oss om å restituere og slå knallhardt tilbake mot Glimt. Jeg tar gjerne sånne kamper etter en smell som det her. Da skal vi komme ut i en helt annen utgave. Vi skal ikke ha to sånne på rad, sier Forren.

Les også: Etter kampen kom en sjokkert Ingebrigtsen med en innrømmelse: - Skremt

Vegard Forren og Brann har en del å tenke på før søndagens møte med Bodø/Glimt. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Brann tar i mot Eliteseriens suveren serieleder Bodø/Glimt neste helg. Glimt har allerede scoret vanvittige 62 mål på 17 kamper.

- Det er bekymringsverdig. Vi har gått på et par stygge tap, men har kvalitet i laget. Det har vi vist tidligere da vi har slått tilbake mot sterk motstand. Vi får muligheten igjen nå i neste kamp mot Bodø/Glimt.

Heller ikke kaptein for anledningen, Kristoffer Barmen, var nådig ovenfor eget lag etter det trener Kåre Ingebrigtsen omtalte som «det flaueste han har vært med på, at det gjorde vondt og var en fryktelig opplevelse».

- Utifra det jeg har sett på trening så er jeg sjokkert. Det sitter på trening og er ikke så j**** vanskelig å gjenskape. Vi gjør ingenting av det vi skal her i dag, sier han videre, sier Barmen til Nettavisen.

Les også: Hevder Ødegaard har overrasket stjernene i Real Madrid: - Gjort litt av et inntrykk

- Grusom kamp

Barmen erkjenner at Brann spilte en grusom kamp mot Vålerenga og at de fortjente å bli ydmyket.

- Det er vanvittig flaut. Vi er ikke gode nok og det ser jo alle. Vi faller bare sammen. Etter 20 minutter faller vi sammen. Det er nærmest utilgivelig, er Barmens knallharde dom.

MISFORNØYD: Kristoffer Barmen slaktet egen innsats. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Brann kom til kampen med en skadeliste vond som et langt år.

Daniel Pedersen, Ole Martin Kolskogen, Gilli Rolantsson, Marcus Mehnert, Fredrik Haugen, Taijo Teniste og Amer Ordagic utgjorde listen av syke og skadde.

Også Forren slet med en vond akilles og måtte gå av etter kun 45 minutter. Han ble værende i garderoben etter en grusom 1. omgang.

- Fikk dere høre det i pausen av Kåre?

- Jeg tror han fant ut at kjefting ikke er måten å gjøre det på. Vi var langt nede fra før og måtte finne en måte å løse det på. Vi hadde egentlig en fornuftig prat. Vi gjorde det greit etter pause, men det var egentlig ett lag på banen da også, sier Forren.

Søndag venter altså Bodø/Glimt for et skadeskutt Brann, i det som kan bli nok en tøff utfordring for bergenserne.